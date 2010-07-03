Apple представила новые iPhone с поддержкой 5G

Компания Apple провела вторую осеннюю онлайн-презентацию и показала сразу 4 новых смартфона: iPhone 12, 12 mini, 12 Pro и 12 Pro Max. Новые модели получили поддержку 5G, улучшенные камеры и беспроводную магнитную зарядку. Подробности – у нашего технообозревателя Андрея Рассказова.



Закончилось мероприятие Apple, которого все ждали больше, чем когда-либо. Все закрыто, все сидят по домам, пересмотрены все сериалы и фильмы, пройдены все игры, а в компьютере огромный пласт работы ждет своего часа. Одни и те же развлечения хочется сменить чем-то новым. И Apple в этот раз не только презентует новый гаджет, но еще и развлекает так, как умеет. Презентация по уровню исполнения может легко соревноваться с лучшим контентом Netflix и самой Apple, смотреть на все это – одно удовольствие. Так на что же мы смотрим?



HomePod Mini

Начали с умной колонки, так как дом теперь – место, где мы проводим максимум времени. И продукты для дома важны как никогда.



Если коротко, колонка размером с большую кружку. Обернута в текстильные нити, как и предыдущий HomePod. Звук обещают отличный, а вот умные возможности ограничены Siri. А значит, колонка умеет не очень много. И не факт, что будет официально продаваться в наших широтах.

Цена – 100$

iPhone 12

Новая эра в смартфонах, которая очень важна для Apple, ничего не значит для нас и даже для всего мира в ближайший год или два. Это 5G, конечно.



Не думаю, что стоит объяснять, что такое 5G вообще, но вот в iPhone 12 эта технология строится на более широких волнах. Это значит, что скорость вырастет примерно в 2 раза по сравнению со средними скоростями 4G. Зато эти волны гораздо дольше поддерживают связь и проникают глубже через препятствия. Это значит, что одна станция может обслуживать расстояния в километры. И не будет пропадать, если между вашим устройством и станцией много препятствий, таких как деревья, стены или машины.

Позже на презентации, однако, добавили, что и миллиметровые сети iPhone тоже поддерживает. Это самый быстрый беспроводной интернет в мобильных сетях, но только на расстоянии не больше 150 метров от базовой станции и без препятствий. Редкая технология даже в Штатах.

Повторюсь, в России этот стандарт появится даже не в ближайший год. А станет повсеместным через несколько поколений iPhone.

Внешность

Что касается самого смартфона. Все утечки подтвердились, и внешне он похож на iPhone 5. Плоские грани по бокам, но остальные детали от одиннадцатого.



Экран – 6,1 дюйма. Он стал лучше, контраст вырос до 2 000 000:1, а разрешение увеличилось вдвое по сравнению с iPhone 11. Само стекло называют керамическим щитом. Обещают, что оно в 4 раза лучше выдерживает падения на жесткие поверхности и гораздо более стойко противостоит царапинам на экране.

А14 Bionic – новый процессор для iPhone 12. Мы видели его в новых iPad. Чип построен на 5 Нм техпроцессе – первый в мире теперь и среди смартфонов. Мы уже рассказывали об этом чипе в тексте про iPad Air.



В смартфонах нам обещают игры консольного уровня. Анонсировали League of Legends – это онлайн-игра 5 на 5 и одна из самых популярных в области киберспорта.

Камеры

Камеры остались теми же, но переработали оптику. Сверхширик теперь умеет снимать в чуть худших условиях. Однако даже на презентации показали не лучшие кадры на эту камеру. Доработали алгоритмы, например HDR теперь может работать в еще более агрессивных условиях пересветов и наоборот. Больше технологий в старшей модели.

Беспроводная зарядка в телефоне теперь "прилипает" к зарядной станции. Это помогает лучше синхронизировать кольца, что увеличивает скорость заряда и в целом предотвращает возможность промахнуться.

Рассказали, что Apple теперь как компания оставляет 0% следа углеродных выбросов в атмосферу. Коробка становится меньше, и в ней больше не будет зарядных устройств (провода останутся) и наушников. Говорят, что для планеты это равно тому, что с земли будут ежегодно убирать 450 000 автомобилей.

iPhone 12 Mini – тот же смартфон, но гораздо меньше – 5,4 дюйма. Что, несомненно, понравится любителям тонких и компактных устройств. Но возникают серьезные вопросы и сомнения в хорошей автономности этого телефона.

Цены:

iPhone 12 Mini – от 70 000 рублей

iPhone 12 – 80 000 рублей

iPhone 12 Pro и Pro Max

Как и в прошлом году, это смартфон с тремя камерами вместо двух. В создании используются премиальные материалы. Вместо алюминия – нержавеющая сталь. Улучшена водонепроницаемость. Теперь можно погружать айфоны "Про" на 6 метров под воду.

Третья камера в iPhone 12 Pro – телевик. Но оптическое увеличение подняли до двух с половиной крат. Скорее всего, никто не заметит.

Сенсор основной камеры улучшили – теперь он на 40% больше в сравнении с прошлогодним процессором. Это важное и отличное обновление. Сам сенсор теперь стабилизирует картинку. Система делает в 5 раз больше корректировок в пространстве по сравнению с прошлогодними смартфонами. Обещают максимально стабильные видео.

Новый формат фотографии – Apple Pro RAW. Это должно быть отличной технологией для профессионалов. Сама технология доступна на всех трех камерах. Но это не сырое изображение, а как раз наоборот обработанное. Пока неясна сущность формата, потому что в камерах она работает таким образом: вы делаете фото, которое камера никак не обрабатывает и не сжимает. Из-за этого оно может выглядеть не очень хорошо при просмотре, но внутри файла в разы больше информации.

Но если в каждой фотографии в iPhone даже после обработок будет больше информации – это хорошо. Явно шаг в сторону профессиональных фотографов и любителей, которые хотят настраивать и экспериментировать с изображениями самостоятельно, а не доверять алгоритмам.



Видео тоже прокачали, теперь можно записывать ролики в HDR в 10 бит цвета. На сегодняшний день это могут не все профессиональные камеры. Но надо учитывать, что размер сенсора некоторых камер немногим меньше экрана iPhone. Так что на реализацию мы посмотрим после первых тестов.

Вообще HDR – это видео с увеличенным динамическим диапазоном. Так как камера в режиме реального времени каждый кадр делает дважды с двумя разными экспозициями и сразу же склеивает в один. Во всяком случае, так нам обещает компания. Даже говорят, что на iPhone можно вполне себе снять фильм. Впрочем, мы знаем, что Стивен Содерберг проделывает это со времен iPhone 7.

Как и в iPad, смартфоны снабдили Lidar-сенсором. Он измеряет глубину света и, соответственно, помогает понимать глубину сцены перед смартфоном. Эта фича будет помогать фокусироваться в темноте, и вообще автофокус с Lidar станет быстрее. Благодаря ему теперь можно снимать в портретном режиме в темноте совместно с Night Sight – режимом, когда фото делаются с длинной выдержкой.

Цены:

iPhone 12 Pro – от 100 000 рублей

iPhone 12 Pro Max – от 110 000 рублей

Выводы

Apple всегда лучше, чем другие компании, могла простым языком объяснить, зачем обычному человеку нужен новый iPhone. Сегодня она представила много обновлений и улучшений с точки зрения технологий и дизайна. Однако тяжело выделить что-то, кроме внешности. Но я избалованный пользователь, к тому же я постоянно смотрю на других производителей, которые уже опережают Apple во внедрении инноваций.



Новый экран от производителя Corning впервые показала Samsung, 5G уже есть во всех современных флагманах, технологии камеры тоже не новы и в разном виде уже существуют у многих производителей.

Новые iPhone технически очень круто сделаны. Это самые мощные смартфоны на рынке, и они буквально напичканы алгоритмами и софтверными фичами. Но нет ни одной причины, по которой я бы рекомендовал вам оформлять предзаказ, если только у вас не iPhone X и старше. Только в этом случае вы заметите серьезную разницу и будете невероятно довольны обновкой.