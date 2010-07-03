Складной Samsung Galaxy Z Fold 2: стоит ли он своих 180 000 рублей

Прямоугольные смартфоны никому не нужны. Во всяком случае, в этом нас пытаются убедить многие компании. Больше остальных, кажется, Samsung со своим Galaxy Z Fold 2. На этот раз смартфон значительно доработали и выслушали все замечания к первой версии. Что мы получили в итоге? Как минимум – завершенный смартфон, как максимум – устройство будущего.

Фото: предоставлено автором

Если вы не знакомы с формфактором, то Galaxy Z Fold 2 – это небольшой смартфон с внешним экраном на 6,2 дюйма. С тем лишь условием, что по толщине он сопоставим с двумя сложенными смартфонами. Если его раскрыть, внутри вас ждет 7,9-дюймовый гибкий экран. То есть устройство 2 в 1 – большой смартфон плюс небольшой планшет.

Характеристики

Из-за своего формфактора экран смартфона получился вытянутым с соотношением сторон 2 к 1. Матрица – Super AMOLED, а это компании Samsung удается лучше всего, так что в качестве экрана можно не сомневаться. У него высокая яркость, бесконечная контрастность и насыщенные цвета. Разрешение – FHD+, и его хватает сполна. Сверху в центре маленький вырез под фронтальную камеру.

Кнопка разблокировки прячется сбоку в кнопке включения. Располагается точно под большим пальцем и срабатывает невероятно быстро. Надо признать, что, несмотря на все инновации в подэкранных сканерах отпечатков, будь они оптические или ультразвуковые, старые добрые физические работают ощутимо быстрее.

Фото: предоставлено автором

Технические характеристики, разумеется, самые топовые.

Процессор – Snapdragon 865 Plus

Оперативная память – 12 Гб, LPDDR 5

Встроенная память – 256 Гб, UFC 3,1

Поддержка – 5G и NFC

3 основные камеры – все на 12 Мп

Про камеры

В Samsung сделали очень простую и понятную систему из трех основных сенсоров, каждый из которых на 12 Мп. И три варианта оптики: сверхширокоугольная, широкоугольная и телефото с двукратным увеличением. Несмотря на то что у компании есть технологии камер и на 108 Мп, и с пятикратным оптическим увеличением, в корпусе им просто не нашлось места из-за обилия других сложных механизмов. Однако не стоит заблуждаться: все эти камеры вполне себе флагманские.

Фото: предоставлено автором

Основная неизменно лучшая из трех. Делает качественные снимки и днем, и при недостаточном освещении. А где не хватает возможностей матрицы с оптикой, им помогают алгоритмы.

Они делают, как правило, хорошо освещенные фотографии, даже если реальность чуть хуже. Стараются высветлить лица, а цвета насыщать чуть больше, чем есть на самом деле.

Это все показатели успеха в Instagram, однако, если вам важна документальная достоверность, придется чуть усложнить процесс съемки и включать профессиональный режим.

Фото: предоставлено автором

Другие два объектива показывают результаты чуть хуже, и ими я рекомендую пользоваться только в максимально освещенных помещениях или днем при ярком солнце. Тогда фото выглядят отлично. Когда света становится значительно меньше, из снимков пропадают детали, повышаются шумы, которые стараются убрать алгоритмы, сглаживая все, что есть в кадре. В общем положиться на сверхширокоугольную камеру или телефото можно в ограниченном количестве сценариев, чтобы получать действительно хороший результат.

Что касается эксплуатации, то благодаря толщине и узости смартфона пользоваться им одной рукой очень удобно. Как и листать ленты социальных сетей или читать тексты.

Обзор планшета

А вот смотреть видео лучше всего при раскрытом устройстве. Делается это легко, но только двумя руками. Раскрывать его, как раскладушку, туда-сюда не получится.

Фото: предоставлено автором

Механизм – гордость Samsung. Внутри россыпь хитрых шестеренок и движущихся деталей, которые отвечают за сохранность устройства и удовольствие от процесса использования. Зазоры между внутренними и внешними частями максимально маленькие. А чтобы ничего не попало внутрь извне, их дополнительно оснастили микрощетинками, которые предотвращают попадание внутрь пыли и других мелких частиц. Ощущения от использования невероятно приятные. Как открывать-закрывать дверь в дорогой иномарке.

В открытом состоянии вы держите в руках планшет с экраном 7,9 дюйма. Ровно такой же размер, как в iPad Mini. Матрица – Super AMOLED – со всеми ее достоинствами, но умноженная на частоту обновления 120 Гц. И этому никак не мешает тот факт, что и матрица и стекло сгибаются пополам.

Это не ошибка, основной экран действительно накрыт стеклом. Технология производства от всех современных стекол никак не отличается, кроме одного факта – его толщина в Galaxy Z Fold 2 меньше, чем толщина человеческого волоса. Благодаря чему оно и сгибается.

Samsung заявляет, что механизм и экран гарантированно выдержат 200 000 сгибаний. С маркетингового языка это переводится следующим образом: даже если открывать его по 100 раз в день, он прослужит вам больше пяти с половиной лет.

Фото: предоставлено автором

Также с завода наклеена защитная пленка. Она защищает экран и смартфон, и это, несомненно, плюс. Но по тактильным ощущениям сделана она из дешевого пластика или даже силикона. Двигать пальцем поэтому, мягко говоря, неприятно, не говоря уже об отпечатках и других отметинах, которые моментально остаются на поверхности, даже после секундного использования.



Изгиб посередине виден и чувствуется пальцем, от этого на данном этапе развития технологии никуда не деться. Мешает ли это вам? Нет конечно.



Ситуация схожа с вырезами или челками на экранах для фронтальных камер. Обращаешь на это внимание в первые несколько часов, а потом просто забываешь.

Основной экран квадратный, и как бы компания Apple не уговаривала нас, что это лучший формат для потребления контента, согласиться с этим тяжело. Надо признать, что наступило время видео, оно безжалостно вытесняет другие источники контента. А смотреть его на Fold 2 означает смириться с большими черными полосами сверху и снизу.

Фото: предоставлено автором

Выбор формата и соотношения сторон будет влиять еще и на софт. Например, тот же Instagram на момент тестирования устройства, как и годы до этого, не оптимизирован под планшеты. И если где-то он просто выглядит плохо, тут вы открываете полоску приложения посередине с черными полосами по бокам.

В остальном система оптимизации приложений и многооконность выглядят хорошо. На большом экране можно запустить до трех приложений одновременно, хотя удобно использовать не больше двух. Также приложения можно разделить физически, сложив устройство в подобие ноутбука. YouTube в таком положении будет в верхней части проигрывать видео, в нижней показывать вам комментарии или позволит выбрать следующий ролик. Приложение камеры будет показывать на одной части видоискатель, на другой – галерею. Кстати, благодаря формфактору вы можете использовать основную камеру для максимально качественных селфи. Правда делать снимки придется держа в руках именно планшет, чтобы видоискателем выступал внешний экран.

Фото: предоставлено автором

Вывод

У Samsung получилось создать новый формфактор и доработать его ко второй интеграции так, что за него больше не боишься, не относишься так, будто это что-то хрупкое. На сегодняшний день Galaxy Z Fold 2 – такое же рабочее устройство, как и любой другой смартфон. С пометкой о том, что никакой пыле- или влагозащиты в нем нет.

Однако с ценником в 180 000 рублей, это, без сомнений, устройство не для всех. Необычное, новое и притягивающее взгляды, но буквально для единиц. Остается только ждать несколько лет, пока технология не подешевеет до уровня хотя бы современных прямоугольных флагманов.