Тест Huawei Watch Fit. Могут ли умные часы диагностировать COVID-19?

Умные часы и фитнес-браслеты представлены на рынке уже не первый год. У многих людей может сложиться впечатление, что никаких принципиальных нововведений в их разработке так и не смогли придумать. И отчасти это правда, ведь прорывов, меняющих индустрию, действительно нет. В начале сентября ряд СМИ сообщил, что Huawei Watch Fit может помочь в диагностике COVID-19. При этом сам производитель не позиционирует устройство для использования в медицинских целях. На примере новых умных часов попробуем разобраться, как большие данные меняют маленькие носимые гаджеты и при чем тут коронавирус.





Фото: Андрей Рассказов

Huawei Watch Fit – самые доступные умные часы китайского производителя на сегодняшний день. Хотя внешне и функционально этого и не скажешь. Во всяком случае, с первого взгляда.

Нужно сразу указать на слона в комнате – внешность у них слишком уж напоминает Apple Watch. Из-за этого возникает неуютное ощущение при расспросах знакомых. И при этом отличий достаточно, чтобы владелец точно понимал, что на руке у него Huawei Watch, а не что-то другое. Они более вытянутые и прямоугольные, боковые рамки сделаны из пластика, а весят всего 21 грамм.

Экран – 1,6 дюйма, матрица AMOLED, а значит, цвета очень насыщенные, а контрастность бесконечная. Иными словами, смотреть на него приятно, а черный цвет просто не использует пиксели. Чем его больше, тем более экономно вы расходуете батарею.



Заряда хватает до 10 дней, а если включить на дисплее режим Always On, то время расхода сократится вдвое. В моем режиме хватает на неделю. Я пользуюсь всеми функциями и трекерами, но держу экран выключенным.



В часах есть вся современная россыпь сенсоров: пульсометр, шагомер, датчик измерения стресса и насыщенности крови кислородом. Все это работает в тандеме, чтобы изучать, как вы двигаетесь, как спите, насколько хорошо вы занимаетесь спортом или не делаете этого. И в целом давать вам понять, какие изменения происходят с вышеперечисленными характеристиками вашего организма.

Вот тут как раз нам и помогает Big Data. Благодаря ей эти данные становятся не просто набором цифр на вашем запястье или в приложении Huawei Health, а стали чем-то полезным. Например, часы скажут, насколько крепок был ваш сон, не только благодаря активности вашего запястья, но и с помощью измерения пульса и насыщенности крови кислородом. Благодаря последнему сенсору они в теории могут предупредить о том, что у вас есть апноэ.



Фото: Андрей Рассказов

На практике приложение даст вам понять, какие ваши показатели в норме, а какие выбиваются из нее. Происходит это благодаря клиническим исследованиям пациентов вашего возраста с похожей степенью активности, а также с помощью данных тысяч других пользователей умных браслетов производителя. Компания изучает эти данные, чтобы доработать свои алгоритмы.

Да, часы не составят вам самостоятельно курс тренировок или диету, основываясь на показателях, которые могут считывать. Однако помогать вам двигаться к простым целям они могут. Например, напоминать подвигаться, успокоится или дышать глубже.

В них даже есть встроенный тренер, который будет определять 12 видов тренировок и давать подсказки, если вы делаете что-то неверно. Скажет, когда нужно поднажать во время пробежки, а когда сбавить обороты. Тренер также работает во время плавания, езды на велосипеде или других упражнений.

В часах также можно менять циферблаты, но только из коллекции Huawei. Никакого магазина приложений и софта от сторонних разработчиков нет. Можно просматривать уведомления, которые будут приходить из почты, мессенджеров и от других приложений. Вот только отвечать на них нельзя. Даже заранее записанными командами или хотя бы простыми "да" или "нет". Что лично для меня ставит этот гаджет скорее вровень с фитнес-браслетами, нежели с умными часами.

Но при чем тут коронавирус? Дело в том, что зарубежные ученые и сами производители похожих умных гаджетов анонсировали уже много исследований, в которых носимые гаджеты должны помогать диагностировать это заболевание.

Самой заметной фигурой в этом направлении является Эрик Топол, американский кардиолог и исследователь. Его исследовательская компания Scripps Research даже создала специальное приложение, к которому вы привязываете данные своего носимого гаджета. Оно эти данные анализирует, и ученые пытаются выявить, на какой стадии и с помощью чего можно диагностировать болезнь.



Военные Индии во время ракетного испытания уничтожили космический спутник, который находился на низкой околоземной орбите, объявил в обращении к нации премьер-министр страны Нарендра Моди. 1 из 3

Нужно пояснить, что прямо сейчас, независимо от количества исследований и участников, вовлеченных в процесс, будь то частные исследовательские центры или технологические корпорации, это всего лишь исследования. И никаких результатов попросту нет. Впрочем, существуют одна-две закономерности и множество мифов вокруг этой темы.

Да, носимые гаджеты могут предсказывать изменения в вашем организме. Для этого нужны два условия:

1. устройство должно иметь достаточно точный пульсометр с минимальной погрешностью;

2. пульс должен измеряться не интервалами, а непрерывно.

Нехитрый алгоритм может следить за вашим базовым пульсом и предупреждать, когда что-то идет не так. По словам Эрика Топола, изменения сердечного ритма могут свидетельствовать об изменениях в вашем организме, в том числе о гриппе или коронавирусе. По данным их исследования, как только вирус попадает в организм, начинается работа иммунной системы. И это может вызывать незначительные, но заметные учащения сердечного ритма.

А вот температура может ни о чем не говорить, так как более чем у половины людей, которые заразились коронавирусом, нет никаких его признаков – жара, слабости или кашля.



Военные Индии во время ракетного испытания уничтожили космический спутник, который находился на низкой околоземной орбите, объявил в обращении к нации премьер-министр страны Нарендра Моди. 1 из 3

То же самое с насыщенностью крови кислородом. Если вы подозреваете заболевание у себя, этот параметр ничего не скажет и не сможет помочь поставить диагноз. Он действительно будет изменяться при осложнениях в виде пневмонии. При затрудненном дыхании у пациента врачу важно понимать, когда наступает критически низкий уровень насыщенности кислородом, прежде чем начать использовать ИВЛ.

Вот и получается, что ни один датчик отдельно не сможет вам помочь, кроме разве что пульсометра. Но и про него Эрик говорит, что это слишком узкий показатель, чтобы диагностировать COVID-19. Ведь так много факторов может повлиять на наш пульс, включая самый обычный стресс, например при мыслях о вирусе.

А значит, ни одно носимое устройство не может дать вам никаких гарантий и не предупредит о коронавирусе. В том числе Huawei Watch Fit со всей россыпью датчиков, которыми они могут похвастаться. Однако они могут измерять пульс непрерывно, а значит, вы сами сможете понять, что что-то происходит в вашем организме, если среднее значение пульса вдруг поднимется или опустится ни с того ни с сего.

Так что, если хотите следить за собой и изменениями в вашем организме, Watch Fit смогут вам помочь, даже несмотря на проигрышное сравнение с Apple Watch. А вот диагностировать какие-то болезни и уж тем более COVID-19 невозможно.

