Снимаем костры рябин на флагман Xiaomi. Чем хорош новый смартфон?

Xiaomi Mi 10 – отличное устройство по всем стандартам: топовые технические характеристики, премиальная внешность и привлекательная цена. Если вам интересны гаджеты, для вас это будут главные факторы. Но какие все-таки минусы есть у этого смартфона? И есть ли они вообще? Обозреватель Андрей Рассказов протестировал мощный китайский флагман.



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Xiaomi в России заслужил репутацию самого народного бренда и одного из самых любимых среди вообще всех. Во всяком случае, такое ощущение создается, когда видишь армии поклонников в комментариях под обзорами и в отзывах интернет-магазинов. И это неспроста. Бренд выпускает гаджеты с, возможно, лучшим в мире соотношением "цена – качество". И даже флагманские смартфоны, которые другие компании делают невероятно дорогими, у Xiaomi получаются крайне бюджетными.

Mi 10 не исключение, он стоит от 41 000 до 43 000 рублей, за версии 8\128 Гб и 8\256 Гб оперативной и встроенной памяти соответственно. Apple и Samsung – лидеры индустрии, предлагают за эти деньги "середнячки" или "доступные" устройства. Xiaomi же делает самое мощное устройство на рынке без компромиссов. Во всяком случае, на первый взгляд.

Как должен выглядеть флагман?

В 2020 году рецепт премиального внешнего вида очень прост – стекло сзади, стекло спереди, металл посередине. Десятка этим требованиям отвечает. Никаких дешевых пластиковых обводок вокруг разъема для зарядки, стекло загибается по краям, а смартфон по-премиальному увесистый.

Номинально все есть, но с точки зрения дизайна модель выглядит безлико. Можно сколько угодно ругать Samsung и Apple за их огромные блоки камер. Но если вы увидите один или другой в толпе, вы моментально узнаете их. С Mi 10 это не работает.



Военные Индии во время ракетного испытания уничтожили космический спутник, который находился на низкой околоземной орбите, объявил в обращении к нации премьер-министр страны Нарендра Моди. 1 из 8

Что должен иметь флагман?

Разумеется, топовый экран, камеры и начинку. И тут все это есть. Экран 6,6 дюйма, разрешение FHD+, матрица AMOLED, частота обновления 90 Гц.

При этом пиковая яркость – 800 нит, хотя у конкурентов – 1 200 нит. Частота обновления – 90 Гц против 120. Но вы никогда не почувствуете разницу, если не переходите с последнего iPhone или Galaxy, зато почувствуете приятную разницу в цене.

Начинка топовая, на момент анонса смартфона несколько месяцев назад.



Процессор – Snapdragon 865, 8 ядер.

Графика – Adreno 650.

ОС – Android 10, MIUI 11.

Дисплей – Super AMOLED 6,67, 2340×1080.

Оперативная память – 8/12 ГБ, LPDDR 5.

Встроенная память – 128/256 ГБ, UFC 3,0 (расширить нельзя).

Сети – все, включая 5G.

Батарея – 4780 мА·ч.

Этого хватит на несколько лет вперед. Особенно учитывая, что самые требовательные и лучшие игры на Android сегодня ровно такие же, какими были год назад. Сейчас просто нет каких-то новых программ или игр, на которые можно было бы показать пальцем и сказать: "Наконец-то появился смартфон, который потянет это". Mi 10 потянет все.

Камер тут две, не считая фронталки, как и подобает "доступному" смартфону. Но основная аж на 108 Мп. Точно такая же стоит в Galaxy Note 20 Ultra, стоимостью 100 000 рублей.

Она делает отличные фото, практически при любых условиях. А так как сам сенсор огромного размера (самый большой в смартфонах), то появляется размытие заднего фона, как на профессиональных камерах без каких-то ухищрений. Все честно, но на небольших расстояниях от объекта съемки.



Военные Индии во время ракетного испытания уничтожили космический спутник, который находился на низкой околоземной орбите, объявил в обращении к нации премьер-министр страны Нарендра Моди. 1 из 5

И, конечно, она может делать фото в нативном разрешении 12032x9024. Можно увеличивать фото в 2 и даже 4 раза и практически не терять в качестве, если света в сцене было много. Но инстаграму все равно, какое фото вы загрузите, в нативных 108 МП или на сверхширокоугольную камеру в 13 МП, детализация пропадает, как только фото оказывается в соцсетях.

Зато можно снимать видео в 8К, снова как в последних Galaxy. И снова это скорее крик "Смотрите, мы сделали", нежели реальный способ использования камеры.

Сверхширик тут годится для солнечных дней и отличной освещенности. Делает при этом прекрасные снимки. Но вот вечером от него никакого толку, это стоит иметь в виду.

Фронталка на 20 МП врезана в экран и ничего, кроме как хорошая фронталка, про нее не скажешь.

Если же уйти от всех маркетинговых уловок и больших цифр, камеры у Mi 10 хороши на бумаге. А вот алгоритмы сильно перебарщивают. В 90% случаев камера будет пересвечивать сцену. Что хорошо для свадебной фотосессии, но выглядит нереалистично на повседневных снимках. А еще вы можете выключить все улучшения камеры, но она все равно будет сглаживать кожу лица. И в 90% случаев у вашей модели просто не будет пор. Это не исправить режимом "про", не увидишь их и при фото в 108 МП. А отключить невозможно.

Наверняка есть много людей, которые предпочитают все эти улучшения и пересвечивания. Просто я не в их числе и не люблю, когда смартфон занимается украшательством без моего согласия.

Отдельно отмечу, что у телефона есть два дополнительных сенсора на задней панели: макрокамера и TOF-сенсор для определения глубины резкости. Оба бесполезны и проще их игнорировать, чем что-то писать. Возможно, хоть так производители перестанут их везде ставить.



Военные Индии во время ракетного испытания уничтожили космический спутник, который находился на низкой околоземной орбите, объявил в обращении к нации премьер-министр страны Нарендра Моди. 1 из 3

Что должен уметь флагман?

Как ни странно, требований немного. От лучших из лучших мы ждем отличный экран, звук, оболочку интерфейса и батарею.

Про экран я уже говорил, по характеристикам он прекрасный, по цветопередаче тоже. К тому же настроек тут огромное множество, хотите перенасыщенные яркие цвета – пожалуйста, хотите максимально натуралистичные да еще и с расширенным цветовым диапазоном – получайте.

Звук динамиков на удивление прекрасный. Впрочем, Xiaomi не стали партнериться с именитыми аудиофильскими брендами, а пошли простым путем. Вместо того чтобы создавать стереопару с разговорным динамиком и как-то его усовершенствовать, они сделали сверху еще один, нормальной мощности для потребления контента. Короче, взяли грубой силой.

Оболочка поверх операционки – MiUI 11. Для любого пользователя Android это будет понятно, но все-таки она немного перегружена элементами. В настройках почти невозможно разобраться самому и приходится то и дело лезть в поиск, а шторка уведомлений с быстрыми настройками – сама себе операционка. Элементов там так много, что большинством из них вы ни разу не воспользуетесь за всю жизнь смартфона.

А вот батарея – самое удивительное, что есть в смартфоне. Дело в том, что на бумаге 4 780 мА·ч звучит как норма, учитывая большой экран и частоту обновления 90 Гц. А в жизни получается так, что в смешанном режиме работы у Mi 10 к вечеру остается 50–60% заряда. Во время тестирования, когда я активно скачивал приложения, смотрел видео, тестировал производительность в играх, он уходил на ночную зарядку с 30%. Пока что, десятка – главный претендент на лучшую автономность в смартфонах в 2020 году.

Выводы

Xiaomi Mi 10 не удивительный смартфон. Как ни крути, он не предлагает вам магическим образом получить те же функции, что у конкурентов вдвое дешевле. Жертвы есть и много. Например, камера, с ее алгоритмами, переполненная оболочка и просто тот факт, что морально тяжело в одном предложении употреблять "Премиальный" и "Xiaomi".

Однако, этот телефон – лучшее соотношение цены и качества в сегменте флагманов. Если вы не хотите переплачивать ни копейки за бренд или ненужные функции, то попали по адресу.

Mi 10 – утилитарный смартфон для большинства, который справляется с любыми современными задачами, просто делает это без характера.