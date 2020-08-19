Забронзовевший: обзор Samsung Galaxy Note 20 Ultra

В Samsung обновили свой дуэт бизнес-флагманов Note до 20-й серии. По традиции это два аппарата: стандартная двадцатка и версия Ultra. Вторая и больше, и выглядит слегка иначе. У нас на тесте Ultra, так что именно о ней и пойдет речь.



Внешность

Фото: предоставлено автором

Цвет сезона – бронза. Но главное нововведение даже не цвет, а матовая поверхность. Это лучшее решение для смартфона, если не брать в расчет матовый металл. А все потому, что на нем не остаются отпечатки, он всегда приятный на ощупь.

Внешне смартфон стал более заметным по сравнению с прошлогодним Note 10 и даже с S20 Ultra. Блок с камерами стал еще больше и выпирает, соответственно, еще сильнее. Это крутое и имиджевое решение.

Однако из-за такого крупного выступа камер им тяжело пользоваться на ровной поверхности. А во время звонка или уведомлений из-за вибрации смартфон начинает чуть ли не прыгать на твердых поверхностях. Тот случай, когда чехол качественно меняет ваш опыт взаимодействия с телефоном.

Экран



Ultra не маленький телефон. У него экран – 6,9 дюйма, это самая большая диагональ в смартфонах Samsung на сегодняшний день. Но из-за того, что углы экрана загибаются к задней поверхности, в руках его по-прежнему удобно держать. При этом в линейке S20 все экраны плоские. Даже стандартный Note 20 получил плоский экран. Видимо, загнутые края – отныне прерогатива тяжелого люкса.

Матрица – AMOLED, разрешение – 3088×1440, а частота обновления – 120 Гц. Он невероятно яркий и справляется даже с прямыми лучами солнца. Цвета, бесконечная контрастность – все на самом высшем уровне.



Прямо сейчас это один из лучших экранов на рынке, если не лучший.



Высокая частота обновления делает взаимодействие с интерфейсом крайне плавным. Смартфон невероятно отзывчивый и быстрый. Ощущение от этого можно описать так, будто смартфон исчезает у вас из рук и вы взаимодействуете напрямую с операционной системой.

У стандартного Note 20 экран плоский, та же матрица, но он меньше – 6,7 дюйма, разрешение – 2400×1080 точек. Также он выглядит чуть более скругленным, в то время как Ultra гораздо более четкий прямоугольник. И еще стоит отметить, что у младшего иначе устроен блок камер: сами камеры другие, он гораздо меньше выпирает из корпуса.

Фото: предоставлено автором

Характеристики

Note 20 Ultra:

Процессор – Exynos 990.

Оперативная память – 12 Гб \ 8 Гб.

Встроенная память – 512 Гб \ 256 Гб.

Карта памяти – MicroSD до 1Тб.

Емкость батареи – 4500 мАч.

Защита от влаги – IP68 (подразумевает возможность погружения под чистую воду на глубину до 1,5 метра до 30 минут).

S-Pen – Bluetooth, до 24 часов работы в режиме ожидания. Уровни нажатия: 4096, диаметр кончика пера: 0,7 миллиметра, IP68.

Note 20:

Процессор – Exynos 990.

Оперативная память – 8ГБ ОЗУ.

Встроенная память – 256 Гб.

Карта памяти – MicroSD до 1Тб.

Емкость батареи – 4300 мАч.

Защита от влаги – IP68 (подразумевает возможность погружения под чистую воду на глубину до 1,5 метра до 30 минут).

S-Pen – Bluetooth, до 24 часов работы в режиме ожидания. Уровни нажатия: 4096, диаметр кончика пера: 0,7 миллиметра, IP68.

К железу нет вопросов, за исключением чипа. Очень жаль, что за такие большие деньги мы не получаем самое лучшее. Что еще более странно, планшет Galaxy Tab S7+ продается на соседних полках с этим смартфоном и имеет Snapdragon 865+. Который уже на полпоколения обогнал 990 Exynos. И это даже не вдаваясь в подробности бенчмарков и тестов производительности.

Для конечного пользователя разницы, возможно, нет. Смартфон может снимать видео в 8К, 24 кадра в секунду. То есть справляется с самыми требовательными задачами. Так что, возможно, разница тут настолько мала, что ее и вовсе не заметно.

В остальном тут самая быстрая память, оперативная – LPDDR 5, встроенная – UFC 3,1. Благодаря этому приложения открываются быстро, загрузка контента или его транспортировка внутри смартфона молниеносные.

Фото: предоставлено автором

Камеры



О них тоже много говорить нет смысла, потому что технически они такие же, как в линейке S. Сейчас речь пойдет гораздо больше про видео, чем про фото.

Однако по характеристикам расстановка такая:

Фронтальная

10 Мп, F2,2 в обеих версиях.

Стандартная

Note 20 Ultra:

12 Мп ультраширокоугольная, F 2,2, размер пикселя – 1,4 мкм.

108 Мп широкоугольная, F 1,8, размер пикселя – 0,8 мкм, OIS (оптическая стабилизация изображения).

12 Мп — телефото (5Х), F 3,0, размер пикселя –1,0 мкм, OIS.

Лазерный автофокус.

Note 20:

12 Мп ультраширокоугольная, F 2,2, размер пикселя – 1,4 мкм.

12 Мп широкоугольная, F 1,8, размер пикселя – 1,8 мкм, OIS.

64 Мп – телефото (3Х), F 2,0, размер пикселя – 0,8 мкм, OIS.

Главная фича, о которой нам рассказывают уже две презентации подряд, – это 8К и профессиональная съемка видео. С контролем всех настроек и даже пресетами соотношения сторон для большего эффекта кинематографичности.

С фоточастью все очень хорошо. Это флагманский смартфон, от него ожидаемо получаешь отличные результаты. Правда съемка в 108 Мп ощущается как перебор. Скорее всего, вам столько информации из одного кадра не понадобится, а делает смартфон такое фото дольше, чем в обычном режиме.



Остальные сенсоры – ультраширик и телефотообъектив – снимают хуже основного, но для соцсетей – самое то.



В стандартном Note 20 – лучший сенсор, а по совместительству – телефотообъектив с трехкратным приближением. Так что лучшие фото всегда будут получаться на него. Как и съемка видео в 8К. Зато это, наверное, лучший смартфон для съемки портретов.

А вот съемка видео, несмотря на все профессиональные настройки, прорывом не стала. Ultra отлично справляется со всеми режимами, и я даже снял неплохие городские сцены в 8К. Но нужно понимать одно: чтобы получать профессиональные результаты от смартфона, вам придется серьезно подготовиться. Так как телефон выжимает максимум из своего процессора – не работает HDR и цифровая стабилизация. Они доступны только в съемке FHD.

Ах да. Стилус! С ним в этом году связано два улучшения. Первое – уменьшение задержки ввода. Так как экран 120 Гц, то он выдает вам картинку сильно быстрее аналогов. И когда вы рисуете или пишите стилусом по экрану, визуально это не отличить от шариковой ручки, нет ни малейшей задержки.

Второе – это дистанционное управление смартфоном. Если раньше можно было делать фото и переключать слайды не через стилус, то теперь можно пользоваться смартфоном дистанционно, передвигаться по меню, делать скриншоты и другие функции. Для чего это вам может пригодиться? Отличный вопрос. Но я на него не могу найти ответа.

Фото: предоставлено автором

Итоги



Galaxy Note 20 Ultra – без сомнения, лучшее, что делает Samsung на сегодняшний день. Это тяжелый люкс в мире смартфонов. У него по-прежнему нет конкурентов с точки зрения формфактора. Но его профессиональные функции работают с большим количеством условностей. А желая получить лучшее, что может предложить рынок, по устоявшейся традиции вы получите не самый лучший процессор.

На сегодняшний день серия Note остается статусным продуктом. С отличным дизайном и возможностями. Но назвать это лучшим смартфоном на рынке я не могу.