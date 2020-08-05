Samsung представила флагманы линейки Galaxy: все, что нужно знать о новинках

5 августа компания Samsung представила свои самые мощные устройства. Смартфоны серии Note 20 и 20 Ultra, планшеты Galaxy Tab S7 и S7 Plus, сгибаемый смартфон Galaxy Fold 2, умные часы Gear S3 и новые TWS-наушники Galaxy Buds Live. Все, что нужно знать об этих устройствах, – в колонке обозревателя Андрея Рассказова.



Galaxy Note 20 \ 20 Ultra



Samsung Galaxy Note всегда были для компании бизнес-классом в мире смартфонов. До недавних пор их считали олицетворением устройства для офисного клерка. Сейчас это бескомпромиссно мощные устройства, которые отлично выглядят и умеют все, что должны уметь смартфоны в 2020 году. Как и прежде, они будут выпускаться со стилусом.

Смартфонов в линейке два – Galaxy Note 20 и Note 20 Ultra. У младшего чуть меньше экран – 6,7", чуть хуже стекло (не самого последнего поколения), и оно плоское. У старшего – экран 6,9" с закруглениями по краям и самым лучшим стеклом спереди и сзади – Gorilla Glass 7. Впервые с 2014 года стекло доработали, чтобы на нем реже появлялись царапины. По сравнению с прошлогодними моделями на стекле остается в два раза меньше царапин. А если сравнивать с известным конкурентом – в 4 раза меньше.

Модели сохранили матрицу AMOLED. В этом году на 25% выросла пиковая яркость по сравнению с прошлогодними смартфонами. Появились экраны с частотой обновления 120 Гц, а скорость считывания матрицы – 240 Гц. Плавность заметна невооруженным взглядом. Кто видел или будет пользоваться, поймут, о чем речь. Остальным можно порекомендовать посмотреть, как это работает в магазинах и шоурумах.



Описывать словами бесполезно.



Характеристики одинаковые у обеих моделей. Процессор Exynos 990 – лучшее из того, что делает Samsung, но при этом не лучший на рынке. Оперативной памяти – 8 ГБ или 12 ГБ, встроенной – 256 ГБ или 512 ГБ. Ее можно расширить SD-картой до 1 ТБ. Память самых быстрых стандартов на рынке, оперативная – LPDDR 5, встроенная – UFS 3.1.



Камеры почти полностью перекочевали из линейки Galaxy S. У Note 20 Ultra набор такой: 108 МП – основной сенсор, 12 МП – сверхширокоугольный и телеобъектив. У стандартного Note 20: 64 МП – основная камера (она же телефото), те же 12 и 12 МП – широкоугольная и сверхширокоугольная камера соответственно. Если это те же камеры, что стоят в серии S, то можно с уверенностью сказать, что они отличные и одни из лучших в классе.

На презентации отдельно отметили возможности записи видео в профессиональном режиме. Помимо съемки в 8К, корректировки баланса белого и других настроек вручную, вы можете менять соотношение сторон и снимать в соотношении 16 к 9 или 21 к 9, создавая кинематографическую картинку. Звук для видео можно писать из нескольких источников, переключаясь между ними. Например, используя только микрофон на спине устройства или боковые. Или же и вовсе записывать звук через наушники, которые можно дать спикеру.

Перо S-Pen тоже заметно улучшилось. Уменьшили задержку ввода и теперь письмо стилусом ничем не отличается от письма настоящей ручкой, если не брать в расчет тактильные ощущения.



У стилуса появилось несколько новых жестов для дистанционного управления смартфоном, а у меня – несколько вопросов к тем, кто этим пользуется.



В обоих версиях смартфона большие батарейки, у Note 20 – 4 300 мАч, у "Ультра" – 4 500 мАч. Это чуть больше, чем в прошлогодних смартфонах. Но учитывая возросшую мощность процессоров и увеличенную в два раза частоту обновления экрана, невозможно предсказать, насколько хорошей будет автономность.

Цены:

Galaxy Note 20 Ultra – 99 990 рублей за 256 ГБ и 119 990 рублей – за 512 ГБ

Galaxy Note 20 – 79 990 рублей за 256 ГБ

Galaxy Tab S7 \ S7 Plus



После смартфонов заговорили о том, как быстро растет мощность мобильных процессоров и как незаметно произошел переход от популярных раньше ультрабуков к планшетам. Именно Galaxy Tab S7 и S7 Plus призваны начать переход от ноутбуков и ПК к более мобильным устройствам, при этом не жертвуя в функциональности.

Tab S7 – это стандартный 11-дюймовый планшет. Матрица IPS, частота обновления 120 Гц, разрешение 2560 x 1600. А вот Tab S7 Plus – прямой конкурент iPad Pro. Он – на 12,4 дюйма, с матрицей AMOLED, разрешением 2800 x 1752, остальными характеристиками как у собрата.

В отличие от смартфонов, планшеты получили самую топовую начинку на сегодняшний день. Процессор – Qualcomm Snapdragon 865+, 6 Гб оперативной и 128 Гб встроенной памяти с возможностью расширения до 1 Тб. Память, как и в смартфонах, самых последних поколений и самая быстрая на рынке. У обеих моделей большие батарейки – 8 000 мАч у младшего и 10 090 мАч у старшего, а также есть поддержка быстрой зарядки до 45 Вт.



Мне удалось протестировать заранее Galaxy Tab S7 Plus, и после недели использования его хочется только хвалить. С ним Samsung все сделали правильно. Он действительно превращается в полноценный ноутбук вместе с клавиатурой и подставкой. Его мощности вполне хватает для всех задач, которые можно поставить перед рабочим ноутбуком. По проводам (и не только) к нему можно подсоединить жесткие диски, мышки и принтеры. Во время теста я подключал камеру и перекидывал фото с нее в Lightroom, установленный на планшете. Все делается в пару кликов. После чего обрабатывается и рендерится без каких-либо подтормаживаний. Конечно, видео на нем не смонтировать, но не будем путать рабочее устройство с профессиональным.

В коробке с планшетом идет стилус. Он стал больше и тяжелее, его удобно держать в руке, и его тоже научили жестам для дистанционного управления. Стилус на экране 11, а тем более 12,4 дюйма – удобное решение. Хотя и не для всех.

В довесок к нему Samsung обновила свое приложение заметок Galaxy Notes. Внутри можно писать стилусом и потом переводить текст из рукописного в машинописный.



С русским языком работает не всегда корректно, но по крайней мере работает.



Появился новый тип заметок: можно начать аудиозапись и при этом что-то записывать на клавиатуре или стилусом. Будет полезно на лекциях или при записи интервью. Все заметки теперь можно структурировать по папкам. Улучшили и работу с PDF. Теперь можно расписываться в сканах документов стилусом и отправлять их на печать. Можно делать пометки на полях, и не только. В общем, обращаться со сканами, как если бы вы имели под рукой листок с документом и ручку.

Подводя итог, Tab S7 Plus получился отличным, и прямо сейчас на рынке попросту нет ни одного конкурента на Android. Его главный минус – Android. Эта операционка не предназначена для планшетов и выглядит как растянутая версия системы от смартфонов. Так же выглядит 90% приложений. Это проблема Google, которая не инвестирует в разработку операционки и оптимизацию приложений. Будем надеяться, Samsung расшевелит этот рынок.

Цены:

Galaxy Tab S7+ – 79 990 рублей за версию с LTE и 69 990 рублей – за версию с Wi-Fi

Galaxy Tab S7 – 57 990 рублей за версию с Wi-Fi и 64 990 рублей – за версию с LTE

Galaxy Watch 3



Следом на виртуальной сцене появились умные часы Galaxy Watch 3. Две версии – 41 мм и 45 мм. Премиальный дизайн, работают по-прежнему на операционке Tizen. У обеих версий вращающийся безель, которым и осуществляется навигация по меню.

Есть датчик пульса, акселерометр и GPS. Помимо этого, часы умеют снимать ЭКГ и определяют насыщенность крови кислородом. Внедрили функцию определения падения. Если часы понимают, что владелец упал, то они автоматически попробуют связаться с вашими доверенными контактами. Где-то мы это уже видели.



Помимо этого, улучшились и фитнес-функции часов. Например, во время бега вы выставляете цель, а часы будут подсказывать, когда нужно ускориться, когда замедлиться.

Улучшили систему отправки ответов на уведомления. Теперь в часах есть самообучающийся алгоритм, который понимает, какие ответы на какие сообщения вы обычно даете, и по мере обучения будет подстраивать заготовленные ответы.



Цены:

Galaxy Watch 3 – 34 990 рублей за версию 45 мм и 29 990 рублей – за 41 мм



Galaxy Buds Live



Следующим гаджетом презентации стали новые беспроводные наушники Galaxy Buds Live. В угоду моде они вышли в трех цветах, как и большинство гаджетов презентации.



Наверняка, если собрать все гаджеты одного цвета, можно стать очень модным человеком.



Наушники получили свежий дизайн, который напоминает бобы. На презентации сказали, что это самый эргономически удобный формат для уха. За звук отвечают 12 мм драйверы – хороший показатель для TWS-наушников. Они поддерживают активное шумоподавление и умеют быстро заряжаться. 5 минут зарядки в кейсе дадут час прослушивания музыки.

Цены:

Galaxy Buds Live – 13 990 рублей

Galaxy Z Fold 2



Новый раскладывающийся смартфон только анонсировали, так что полноценная презентация состоится 1 сентября. Во время анонса сказали, что сильно доработали стекло и вообще всю структуру экрана. Он теперь должен стать безрамочным.

Также доработали механизм: теперь смартфон можно раскладывать не до конца, и он будет оставаться в том положении, в котором вы его оставили. По принципу ноутбука или пудреницы.

Сам форм-фактор при этом не изменился. Смартфон будет довольно толстым, снаружи – узкий экран под полноценным стеклом на 6,2 дюйма, внутри – большой и квадратный на 7,6 дюйма.

Цены мы пока не знаем, но, учитывая, что первый стартовал с отметки в 199 990 рублей, второй явно не будет дешевле.



Андрей Рассказов