Samsung представила флагманы линейки Galaxy: все, что нужно знать о новинках

5 августа компания Samsung представила свои самые мощные устройства. Смартфоны серии Note 20 и 20 Ultra, планшеты Galaxy Tab S7 и S7 Plus, сгибаемый смартфон Galaxy Fold 2, умные часы Gear S3 и новые TWS-наушники Galaxy Buds Live. Все, что нужно знать об этих устройствах, – в колонке обозревателя Андрея Рассказова.
Galaxy Note 20 \ 20 Ultra
Samsung Galaxy Note всегда были для компании бизнес-классом в мире смартфонов. До недавних пор их считали олицетворением устройства для офисного клерка. Сейчас это бескомпромиссно мощные устройства, которые отлично выглядят и умеют все, что должны уметь смартфоны в 2020 году. Как и прежде, они будут выпускаться со стилусом.
Смартфонов в линейке два – Galaxy Note 20 и Note 20 Ultra. У младшего чуть меньше экран – 6,7", чуть хуже стекло (не самого последнего поколения), и оно плоское. У старшего – экран 6,9" с закруглениями по краям и самым лучшим стеклом спереди и сзади – Gorilla Glass 7. Впервые с 2014 года стекло доработали, чтобы на нем реже появлялись царапины. По сравнению с прошлогодними моделями на стекле остается в два раза меньше царапин. А если сравнивать с известным конкурентом – в 4 раза меньше.
Модели сохранили матрицу AMOLED. В этом году на 25% выросла пиковая яркость по сравнению с прошлогодними смартфонами. Появились экраны с частотой обновления 120 Гц, а скорость считывания матрицы – 240 Гц. Плавность заметна невооруженным взглядом. Кто видел или будет пользоваться, поймут, о чем речь. Остальным можно порекомендовать посмотреть, как это работает в магазинах и шоурумах.
Характеристики одинаковые у обеих моделей. Процессор Exynos 990 – лучшее из того, что делает Samsung, но при этом не лучший на рынке. Оперативной памяти – 8 ГБ или 12 ГБ, встроенной – 256 ГБ или 512 ГБ. Ее можно расширить SD-картой до 1 ТБ. Память самых быстрых стандартов на рынке, оперативная – LPDDR 5, встроенная – UFS 3.1.
Камеры почти полностью перекочевали из линейки Galaxy S. У Note 20 Ultra набор такой: 108 МП – основной сенсор, 12 МП – сверхширокоугольный и телеобъектив. У стандартного Note 20: 64 МП – основная камера (она же телефото), те же 12 и 12 МП – широкоугольная и сверхширокоугольная камера соответственно. Если это те же камеры, что стоят в серии S, то можно с уверенностью сказать, что они отличные и одни из лучших в классе.
На презентации отдельно отметили возможности записи видео в профессиональном режиме. Помимо съемки в 8К, корректировки баланса белого и других настроек вручную, вы можете менять соотношение сторон и снимать в соотношении 16 к 9 или 21 к 9, создавая кинематографическую картинку. Звук для видео можно писать из нескольких источников, переключаясь между ними. Например, используя только микрофон на спине устройства или боковые. Или же и вовсе записывать звук через наушники, которые можно дать спикеру.
Перо S-Pen тоже заметно улучшилось. Уменьшили задержку ввода и теперь письмо стилусом ничем не отличается от письма настоящей ручкой, если не брать в расчет тактильные ощущения.
В обоих версиях смартфона большие батарейки, у Note 20 – 4 300 мАч, у "Ультра" – 4 500 мАч. Это чуть больше, чем в прошлогодних смартфонах. Но учитывая возросшую мощность процессоров и увеличенную в два раза частоту обновления экрана, невозможно предсказать, насколько хорошей будет автономность.
Цены:
Galaxy Note 20 Ultra – 99 990 рублей за 256 ГБ и 119 990 рублей – за 512 ГБ
Galaxy Note 20 – 79 990 рублей за 256 ГБ
Galaxy Tab S7 \ S7 Plus
После смартфонов заговорили о том, как быстро растет мощность мобильных процессоров и как незаметно произошел переход от популярных раньше ультрабуков к планшетам. Именно Galaxy Tab S7 и S7 Plus призваны начать переход от ноутбуков и ПК к более мобильным устройствам, при этом не жертвуя в функциональности.
Tab S7 – это стандартный 11-дюймовый планшет. Матрица IPS, частота обновления 120 Гц, разрешение 2560 x 1600. А вот Tab S7 Plus – прямой конкурент iPad Pro. Он – на 12,4 дюйма, с матрицей AMOLED, разрешением 2800 x 1752, остальными характеристиками как у собрата.
В отличие от смартфонов, планшеты получили самую топовую начинку на сегодняшний день. Процессор – Qualcomm Snapdragon 865+, 6 Гб оперативной и 128 Гб встроенной памяти с возможностью расширения до 1 Тб. Память, как и в смартфонах, самых последних поколений и самая быстрая на рынке. У обеих моделей большие батарейки – 8 000 мАч у младшего и 10 090 мАч у старшего, а также есть поддержка быстрой зарядки до 45 Вт.
Мне удалось протестировать заранее Galaxy Tab S7 Plus, и после недели использования его хочется только хвалить. С ним Samsung все сделали правильно. Он действительно превращается в полноценный ноутбук вместе с клавиатурой и подставкой. Его мощности вполне хватает для всех задач, которые можно поставить перед рабочим ноутбуком. По проводам (и не только) к нему можно подсоединить жесткие диски, мышки и принтеры. Во время теста я подключал камеру и перекидывал фото с нее в Lightroom, установленный на планшете. Все делается в пару кликов. После чего обрабатывается и рендерится без каких-либо подтормаживаний. Конечно, видео на нем не смонтировать, но не будем путать рабочее устройство с профессиональным.
В коробке с планшетом идет стилус. Он стал больше и тяжелее, его удобно держать в руке, и его тоже научили жестам для дистанционного управления. Стилус на экране 11, а тем более 12,4 дюйма – удобное решение. Хотя и не для всех.
В довесок к нему Samsung обновила свое приложение заметок Galaxy Notes. Внутри можно писать стилусом и потом переводить текст из рукописного в машинописный.
Появился новый тип заметок: можно начать аудиозапись и при этом что-то записывать на клавиатуре или стилусом. Будет полезно на лекциях или при записи интервью. Все заметки теперь можно структурировать по папкам. Улучшили и работу с PDF. Теперь можно расписываться в сканах документов стилусом и отправлять их на печать. Можно делать пометки на полях, и не только. В общем, обращаться со сканами, как если бы вы имели под рукой листок с документом и ручку.
Подводя итог, Tab S7 Plus получился отличным, и прямо сейчас на рынке попросту нет ни одного конкурента на Android. Его главный минус – Android. Эта операционка не предназначена для планшетов и выглядит как растянутая версия системы от смартфонов. Так же выглядит 90% приложений. Это проблема Google, которая не инвестирует в разработку операционки и оптимизацию приложений. Будем надеяться, Samsung расшевелит этот рынок.
Цены:
Galaxy Tab S7+ – 79 990 рублей за версию с LTE и 69 990 рублей – за версию с Wi-Fi
Galaxy Tab S7 – 57 990 рублей за версию с Wi-Fi и 64 990 рублей – за версию с LTE
Galaxy Watch 3
Следом на виртуальной сцене появились умные часы Galaxy Watch 3. Две версии – 41 мм и 45 мм. Премиальный дизайн, работают по-прежнему на операционке Tizen. У обеих версий вращающийся безель, которым и осуществляется навигация по меню.
Есть датчик пульса, акселерометр и GPS. Помимо этого, часы умеют снимать ЭКГ и определяют насыщенность крови кислородом. Внедрили функцию определения падения. Если часы понимают, что владелец упал, то они автоматически попробуют связаться с вашими доверенными контактами. Где-то мы это уже видели.
Помимо этого, улучшились и фитнес-функции часов. Например, во время бега вы выставляете цель, а часы будут подсказывать, когда нужно ускориться, когда замедлиться.
Улучшили систему отправки ответов на уведомления. Теперь в часах есть самообучающийся алгоритм, который понимает, какие ответы на какие сообщения вы обычно даете, и по мере обучения будет подстраивать заготовленные ответы.
Цены:
Galaxy Watch 3 – 34 990 рублей за версию 45 мм и 29 990 рублей – за 41 мм
Galaxy Buds Live
Следующим гаджетом презентации стали новые беспроводные наушники Galaxy Buds Live. В угоду моде они вышли в трех цветах, как и большинство гаджетов презентации.
Наушники получили свежий дизайн, который напоминает бобы. На презентации сказали, что это самый эргономически удобный формат для уха. За звук отвечают 12 мм драйверы – хороший показатель для TWS-наушников. Они поддерживают активное шумоподавление и умеют быстро заряжаться. 5 минут зарядки в кейсе дадут час прослушивания музыки.
Цены:
Galaxy Buds Live – 13 990 рублей
Galaxy Z Fold 2
Новый раскладывающийся смартфон только анонсировали, так что полноценная презентация состоится 1 сентября. Во время анонса сказали, что сильно доработали стекло и вообще всю структуру экрана. Он теперь должен стать безрамочным.
Также доработали механизм: теперь смартфон можно раскладывать не до конца, и он будет оставаться в том положении, в котором вы его оставили. По принципу ноутбука или пудреницы.
Сам форм-фактор при этом не изменился. Смартфон будет довольно толстым, снаружи – узкий экран под полноценным стеклом на 6,2 дюйма, внутри – большой и квадратный на 7,6 дюйма.
Цены мы пока не знаем, но, учитывая, что первый стартовал с отметки в 199 990 рублей, второй явно не будет дешевле.
Андрей Рассказов