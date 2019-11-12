Месяц с iPhone 11: вся правда о камере

Так ли в действительности хорош новый iPhone? Заметны ли его отличия от 11 Pro и Pro Max? И кому не стоит даже задумываться о его покупке? Наш обозреватель Дмитрий Бевза расскажет все после месяца ежедневного использования устройства.



Фото: Apple

Первый месяц продаж iPhone 11/11 Pro и Pro Max показал, что Apple дала убедительный ответ недоброжелателям, критиковавшим компанию за отсутствие инноваций в ее флагманском продукте. Первые партии 11-й линейки в России были распроданы так быстро, что образовался даже временный дефицит в магазинах. Если говорить об уровне мирового спроса на iPhone, то компанией было принято решение увеличить производство новых телефонов на 10 процентов, чтобы насытить торговые сети.

Технические характеристики

процессор Apple A13 Bionic (6 ядер, 2 высокопроизводительных, 4 энергоэффективных), Neural

сопроцессор Apple M13 (барометр, акселерометр, гироскоп, компас)

оперативная память 4 Гб

дисплей 6,1", IPS, 1792×828, 326 ppi

накопитель 64/128/256 Гб

Wi-Fi 802.11b/g/n/ac/ac (2,4 и 5 ГГц)

bluetooth 5,0, A2DP, LE

NFC (для Apple Pay)

камеры: фронтальная (12 Мп, видео 4К 30 к/с, 720р 240 к/с) и основная с двумя объективами (широкоугольный и сверхширокоугольный; оба – 12 Мп, съемка видео 4К 60 к/с)

распознавание лица с помощью камеры TrueDepth

аккумулятор 3110 мАч

поддержка беспроводной связи стандарта Qi

габариты 151×76×8,3 мм

масса 194 грамма

защита от воды и пыли по стандарту IP68

Фото: Дмитрий Безва

В чем секрет успеха новых iPhone? Наверное, это магия. А если серьезно, то, помимо волшебства, есть и более очевидные причины. Во-первых, камера. Во-вторых, дизайн и сила бренда.



Фото: Дмитрий Безва

Именно в такой последовательности. Не секрет, что несколько лет назад Samsung, Huawei и Google совершили мощный рывок в области мобильной фотографии. И если мобильное видео iPhone по-прежнему снимает лучше остальных (по моему субъективному мнению), то по части фото конкуренты Apple обошли. Чтобы не быть голословным, могу порекомендовать взглянуть на рейтинг тестовой лаборатории Dxomark на ее одноименном сайте. Не все компании и эксперты соглашаются с оценками Dxomark, но общую картину лаборатория дает вполне релевантную, и в этом рейтинге уже немало смартфонов находятся выше, чем прошлогодние iPhone XS/XS Max.

В первую очередь отставание стало заметно при ночной съемке и оптическом зуме. И если пяти- и/или десятикратный зум – вещь эффектная, но не очень часто нужная, то хорошая съемка в условиях недостаточной освещенности – это уже обязательное требование для всех премиальных смартфонов.

И вот "работа над ошибками" сделана, причем очень хорошо. Если судить по чисто техническим характеристикам, то изменений в главном фотомодуле iPhone 11 по сравнению с iPhone XS не произошло: матрица 12 Мп, диафрагма f/1,8, фокусное расстояние 26 миллиметров, размер матрицы 1/2,55", размер пикселя 1,4µm, технология dual pixel, фокусировка PDAF, оптическая стабилизация. Вроде бы все как раньше.

Но это не так. Изменилось многое. Поменялись алгоритмы обработки изображения, добавились ночной режим и технология Deep Fusion (для этого требуется обновление до iOS 13.2) – метод съемки, когда делается несколько снимков, а потом алгоритмы машинного обучения их обрабатывают и склеивают в один кадр. Подобную технологию используют и другие компании, но Apple удалось догнать и даже в чем-то обогнать конкурентов.

Помимо ночного режима и Deep Fusion, немного изменена система управления камерой, улучшены некоторые режимы съемки, изменен встроенный фото- и видеоредактор, покрывающий теперь запросы 99% процентов пользователей. Теперь про сторонние фото- и видеоредакторы можно забыть, если только вы не профи (да-да, профессионалы тоже используют мобильную фотографию) и не пользуетесь специальным софтом.

Для того, чтобы оценить работу камер iPhone 11, я немного походил с ним по Москве и Подмосковью. Предлагаю вам самостоятельно оценить результаты, полученные, подчеркну, не профессиональным фотографом и не на профессиональную технику, а на "простой" смартфон.

Дневной режим съемки

1 из 4

Ночной режим

1 из 3

Широкоформатный модуль

1 из 2

Фронтальная камера

1 из 2

Помимо впечатляющей фотосъемки, Apple подтвердила статус лидера в области мобильного видео, улучшила стабилизацию изображения и переход (во время съемки) от широкоформатного модуля к основному и наоборот. Превосходство над конкурентами особенно заметно в самом популярном видеорежиме с разрешением 1080.

Но если сравнивать качество работы камеры iPhone 11 и iPhone X и XS, то в первую очередь разница будет видна на снимках в условиях недостаточного освещения. На фотографиях, сделанных на iPhone X ночью или в полумраке, во-первых, будет намного больше меньше "черных пятен", во-вторых, намного меньше цифровых "шумов". При сравнении ночных снимков iPhone 11 и iPhone X и XS это сразу бросается в глаза. Другой важный аспект – это технология Deep Fusion, которая работает только на 11 серии. "Склейка" нескольких кадров в один позволяет увеличить детализацию. Здесь разница между iPhone 11 и iPhone X и XS не так драматична, но тоже есть. И последнее: при съемке видео видна разница в качестве стабилизации. Говоря проще, картинка на iPhone 11 меньше дергается.

Дизайн

Теперь пара слов о дизайне. Как известно, изображения всей 11 серии утекли в интернет задолго до премьеры, и расположение двойного и тройного модулей камеры вызвало немало язвительных комментариев как у фанатов iPhone, так и у недоброжелателей. Что тут можно сказать? В реальной жизни дизайн новых аппаратов оказался интересней и сбалансированней, чем на рендерах. Более того, с вероятностью 99,999% можно сказать, что в 2020 году мы увидим повторение такого же расположения камер в смартфонах китайских производителей.

Фото: Дмитрий Безва



Несмотря на уход Джонни Айва, главного дизайнера Apple, в компании смогли всего с помощью одного элемента создать новый смартфонный iconic design. Я действительно восхищен работой дизайнеров (и маркетологов) Apple. C одной стороны, изменения не слишком радикальны. Сохранена преемственность, что важно для консервативных пользователей. С другой, изменения сделали новый iPhone непохожим ни на один другой смартфон. То есть Apple удалось угодить всем.

Минус я вижу пока только один. Пока китайцы еще не освоили выпуск новых чехлов по цене 300-700 рублей. Придется покупать родные чехлы от Apple, а это 3349 рублей за простой прозрачный кейс из поликарбоната и термополиуретана. Носить без чехла iPhone 11 просто страшно: он реально скользкий.

Кстати, несмотря на то, что iPhone 11, как и все остальные смартфоны со стеклянными корпусами, любит выскользнуть из ладони, в остальном с эргономикой у него полный порядок. Я бы сказал, что она идеальна: не слишком большой, не слишком маленький, не слишком толстый, не слишком тонкий. В общем, сбалансированность формы iPhone 11 близка к идеалу, и можно, не погрешив против истины, использовать народное клише про то, что "смартфон удобно лежит в руке".

Фото: Дмитрий Безва



Пару слов о технических характеристиках. Почему я не хочу заострять внимание на железе iPhone 11? Все дело в том, что аппаратная платформа, процессор, память, модули связи в iPhone 11 точно такие же, как и у iPhone 11 Pro/Pro Max. Процессор Apple A13 Bionic и 4 Гб оперативной памяти делают его одним из самых, а возможно, и самым производительным смартфоном в мире. У iPhone 11 такие же, за исключением теле- и фотомодуля, камеры, как у Pro/Pro Max. По сравнению с iPhone XR увеличено время автономной работы и улучшена влагозащита. Liquid Retina HD ЖК‑дисплей 6,1 дюйма, конечно, уступает SuperAmoled-экранам, но тоже очень хорош. То есть по аппаратной начинке iPhone 11 смотрится очень нарядно. Однако устройства Applе любят на за это, а за пользовательский опыт, который они дают владельцам. И тут очень вовремя подоспело обновление обновление в виде iOS 13.2, которое делает использование iPhone 11 еще более юзерфрендли и расширяет, как в случае с камерой, возможности смартфона.

Фото: Дмитрий Безва



Поскольку мой обзор iPhone 11 не носит рекламный характер, я спокойно могу говорить и о том, что мне не понравилось. Нет, это не цена. Рассуждать о справедливости стоимости в премиальном сегменте просто бессмысленно. Да, лично я считаю, что 60 тысяч рублей (это цена iPhone 11 с 64 Гб памяти) – это, мягко говоря, немало. Но кто я такой, чтобы учить, как тратить деньги, жителей города, которые за пару недель продаж смели все 11 Pro/11 Pro Max, цена на которые начинается с 90 и 100 тысяч рублей.

Претензии к iPhone 11 у меня начинаются с рамок. Они остались такими же большими, как и у iPhone XR. Так теперь не носят. Это как-то старомодно.

Челка. Она по-прежнему огромна и восторга у меня не вызывает. Хотя за пару лет к ней все вроде бы к ней привыкли, но во время просмотра видео и в играх она раздражает так же, как и раньше.

Отсутствие в комплекте быстрой зарядки. Ну нельзя быть такими жадными и телефон за 60-75 тысяч комплектовать обычной 5-ваттной зарядкой.

Отказ от 3D Touch. Да, теперь усиленное нажатие заменили долгим, и все вроде бы работает, но на то оно и долгое, что занимает большее время. Я пока испытываю небольшой дискомфорт, возможно, от непривычки, но не отметить этого не могу.

iPhone 11 получил приглушенные цвета. Кому-то это нравится, а мне все же по душе были яркие iPhone XR. Цвета этого года мне показались более скучными.

Итого

По соотношению цена/качество iPhone 11 – лучший смартфон в новой линейке, так как за меньшие деньги вы получаете практически тот же набор возможностей и ощущений, что и с 11 Pro/11 Pro Max. Прогнозы относительно того, что iPhone 11 станет самой продаваемой моделью новой серии, мне не кажутся фантазией, ибо разница между 11 и 11 Pro заметно меньше, чем разница между прошлогодними XR и XS. Напомню, что эта разница не помешала более дешевому iPhone XR стать хитом продаж.

Кому стоит задуматься об iPhone 11

Владельцам iPhone 8 и более ранних моделей. Во-первых, срок службы этих аппаратов уже подходит к концу. Во-вторых, разница в пользовательском опыте при переходе на iPhone 11 будет огромна и приятно вас удивит.

Тем, кто хочет и имеет возможность попробовать в деле новый iPhone 11 и перейти со старого Android-аппарата. Почему бы и нет?

Любителям мобильной фотографии и видеосъемки. iPhone 11 – практически идеальное средство для мобильного фото и видео. Причем заметно более дешевое, чем 11 Pro/11 Pro Max.

Кому не нужно переходить на iPhone 11

Владельцам топовых Android 2019 года. Разницы в уровне и классе у этих девайсов нет, хотя в силу разной идеологии двух платформ – Android и iOS – разный пользовательский опыт гарантирован (но не уверен, что он стоит 60 тысяч рублей).

Владельцам iPhone X, iPhone XR XS/XS Max. Поверьте, ваши смартфоны и так хороши и будут актуальны как минимум еще год.