Galaxy Note10: первый взгляд из Нью-Йорка

7 августа Samsung представила два новых флагманских смартфона – Galaxy Note10 и Galaxy Note10+. Впервые в этой линейке одновременно появились два устройства разных размеров. Наш обозреватель Дмитрий Бевза побывал на специальном мероприятии, прошедшем в Нью-Йорке, и поделился первыми впечатлениями от новинки.

Фото: Samsung

Несмотря на нейминг, это уже двенадцатая версия линейки Galaxy Note. Напомним, что это единственные в мире смартфоны, оснащенные встроенным электронным пером. Другой особенностью всех Galaxy Note было то, что они всегда были самыми "заряженными" и дорогими смартфонами корейской компании. В актуальный Note всегда включаются все новые технологические достижения, которые есть у Samsung на текущий момент.

Фото: Дмитрий Безва

Краткие технические характеристики

Корпус: unibody, алюминиевый сплав, ударопрочное стекло.

Цвета: "аура", красный, черный, белый.

Размеры и вес:

Note10+: 162.3×77.2×7.9 мм; 198 граммов

162.3×77.2×7.9 мм; 198 граммов Note 10: 151×71.8×7.9 мм; 168 граммов

Note10+: 6.8 дюйма, Dynamic AMOLED, (~92% screen-to-body ratio). Разрешение: 1440×3040, 19:9 ratio (~498 ppi), HDR10+

6.8 дюйма, Dynamic AMOLED, (~92% screen-to-body ratio). Разрешение: 1440×3040, 19:9 ratio (~498 ppi), HDR10+ Note10: 6,3 дюйма, Dynamic AMOLED, (~92% screen-to-body ratio). Разрешение: 1080×2280, 19:9 ratio (~401 ppi)

Note10+: тыльная – четыре модуля:

12 Mп, f/1.5-2.4 OIS, 123 градуса;

12 Mп, f/2.1, телефото, 45 градусов AF, OIS, 2x optical zoom;

16 Mп, f/2.2 (123 градуса);

DepthVision Camera VGA.

– четыре модуля: 12 Mп, f/1.5-2.4 OIS, 123 градуса; 12 Mп, f/2.1, телефото, 45 градусов AF, OIS, 2x optical zoom; 16 Mп, f/2.2 (123 градуса); DepthVision Camera VGA. Note10: тыльная – три модуля:

12 Mп, f/1.5-2.4 OIS, 123 градуса;

12 Mп, f/2.1, телефото, 45 градусов AF, OIS, 2x optical zoom;

16 Mп, f/2.2 (123 градуса).

Фронтальная

Операционная система: Android 9.0 (Pie); One UI.Дисплей:Камера:: Note10+/ Note10 – 10 Mп, f/2.2

Процессор: 7нм 64-битный восьмиядерный процессор, Exynos 9825

Память:

Note10+: 256 Гб, 8 Гб ОЗУ;

256 Гб, 8 Гб ОЗУ; Note10: 256/512 Гб, 8 Гб ОЗУ, слот для Micro SD на 1 Тб.

Note10+: 4300 мАч;

4300 мАч; Note10: 3500 мАч.

Фото: Дмитрий Безва

Особенности и целевая аудитория

Аккумулятор:Super Fast Charging – проводная зарядка совместима с QC2.0 и AFC. Быстрая беспроводная зарядка Fast Wireless Charging 2.0, совместимо со стандартами WPC and PMA.

У Galaxy Note10 и Galaxy Note10+ всегда было непростое позиционирование. С одной стороны, это, условно говоря, "творческие" люди, для которых Galaxy Note – помощник в создании контента. С другой – это деловая аудитория, для которой Note является рабочим инструментом. В России, на наш взгляд, основная аудитория, покупающая Note, – это все же деловые люди. И приобретать 10/10+ будут, скорее всего, они.

Что может в обеих моделях заинтересовать эту аудиторию (помимо того, что это, если так можно сказать, устройство "статусного потребления")?

Во-первых, это гигантский (6.8 дюйма) и качественный экран Note10+ в сочетании с продвинутым электронным пером S Pen. Обе модели оснащены одними из лучших (если не лучшими) на рынке экранами Dynamic SuperAMOLED 6.3 и 6.8 дюйма по диагонали.

Напомним, что Samsung является ведущим поставщиком мобильных OLED-экранов на рынке и продает их большому количеству производителей. Естественно, в свои флагманы корейцы ставят самые новые версии SuperAMOLED.

Экран 6.8 Galaxy Note10+ и S Pen дают возможность работать с Exсel-таблицами и другими офисными приложениями прямо в смартфоне, причем с таким уровнем комфорта, который недоступен на других аппаратах. Смартфон можно подключить к проектору или большому дисплею и, используя S Pen как кликер, быстро провести презентацию. Помимо классической кнопки, теперь у S Pen есть поддержка жестов, и можно удаленно управлять презентацией (и смартфоном в целом), примерно как дирижер оркестром. Это стало возможно благодаря шестиосевому датчику S Pen, состоящему из трех сенсоров скорости и трех гироскопов. Сенсоры скорости собирают данные о том, насколько быстро совершается жест, а гироскопы определяют наклон – таким образом, движения преобразуются в команды Galaxy Note10.

Фото: Дмитрий Безва

Еще один момент, важный для тех, у кого смартфон – рабочий инструмент, это длительное время автономной работы и быстрая зарядка. Емкие аккумуляторы, оптимизация энергопотребления и супербыстрая зарядка (компания уверяет, что получасовой подзарядки хватает на день работы) навсегда избавляют от страшного сна каждого пользователя – разряженного к вечеру смартфона – и необходимости постоянно таскать с собой внешний аккумулятор.

Фото: Дмитрий Безва

И, конечно, это обновленный режим DeX, то есть максимальная интеграция с ПК. Если подключать Galaxy Note10 и Galaxy Note10+ к компьютеру, то они, по сути, превращаются в одно устройство, и смартфоном можно управлять с ПК, а ПК – со смартфона. То есть Samsung и Microsoft пытаются реализовать бесшовную работу в рамках двух операционных систем – Android и Windows – и дать возможность пользователям управлять двумя девайсами с одного экрана. Подключившись к учетной записи Microsoft и выбрав на панели быстрого доступа смартфона меню "Link to Windows", пользователи ОС Windows 10 смогут видеть уведомления, выводить экран устройства на ПК, получать и отправлять с него сообщения на смартфоне или управлять фотоальбомом.

В рамках "первого взгляда" рассмотреть все возможности DeX мы не можем, но никогда еще Android-устройства не интегрировались так глубоко в Windows.

И еще один важный момент – это распознавание текста, заметок, написанных с помощью S Pen, и перевод их в текстовые файлы Word, PDF и прочее. Samsung уверяет, что собрала базу данных с сотнями тысяч примеров фраз, написанных вручную. На основании этой базы компания разработала алгоритм распознавания текста, который позволяет быстро перевести рукописный в печатный. По мере использования этой функции в смартфоне точность распознавания почерка владельца будет расти. Кстати, что важно: есть поддержка русского языка.

Фото: Дмитрий Безва

Что еще интересного в Note10 и Note10+, помимо "бизнесовой" составляющей?

Смартфоны получили более разнообразную цветовую гамму. Сам корпус сделан из нового стекла Gorilla Glass 6 (говорят, оно в два раза прочнее, чем "пятерка", но проверить нам не дали).

Фото: Дмитрий Безва

Про суперэкран, занимающий почти всю фронтальную панель (Note10 – 93.7%, Note10+ – 94.2%), мы уже упомянули, но добавим детали.

Яркость экрана "десятки" может достигать 1200 нит, что повышает качество изображения, улучшая контрастность. А благодаря расширенному цветовому пространству WCG цветовой диапазон Galaxy Note 10 стал шире на 36 процентов (по сравнению с Note9).

Пара слова про камеру. В Note10+ добавили светопролетную (TOF) камеру, которая создает трехмерную модель изображения. Это помогает более точной фокусировке, выделению объектов в кадре, размытию фона. В целом, по первым впечатлениям, камера нам понравилась. Возможно, не хватает более мощного зума, но это детали.

Улучшения по сравнению с Galaxy S10 касаются в первую очередь видеорежима. Ролики, снятые (скажем честно, профессионалами) на Note10+, очень впечатлили. Отметим и опцию Zoom-in Mic, которая помогает акцентировать внимание на нужном источнике звука, усиливая его и подавляя фоновый шум. Плюс ночной режим теперь стал доступен на фронтальной камере.

Вот несколько кадров, быстро снятых нами на Galaxy Note10+:

1 из 4

Отметим, что в 10 и 10+ улучшили (по сравнению с S10) ультразвуковой сканер отпечатков пальцев. Он размещен прямо под стеклом, а алгоритм сканера на базе технологии машинного обучения должен обеспечивать защиту от использования поддельных отпечатков. Система способна различать 3D-контуры реальных отпечатков пальцев владельца и блокировать попытку открытия устройства, если для сканирования применяется 2D-реплика (например, на пленке или бумаге), фотография или 3D-форма из желатина/силикона. Как говорят в Samsung, сканер обеспечивает быструю разблокировку на ярком солнечном свете и на холоде до минус пяти градусов. Также по отпечаткам пальцев возможно быстрое открытие отдельных, часто используемых приложений без разблокировки всего смартфона.

В Galaxy Note10 и Note10+ используется охлаждение с помощью специальной теплоотводной трубки. Она оптимизирует производительность системы охлаждения, предупреждая троттлинг во время игр (когда процессор перегревается и сам начинает уменьшать свою частоту; как результат – "тормоза" в играх), и поддерживает общую работоспособность смартфона.

Отметим беспроводную реверсивную зарядку. То есть смартфон может заряжать аккумуляторы QI-сертифицированных устройств. Процесс автоматически останавливается, когда уровень заряда у источника понизится до 30 процентов, чтобы предотвратить его выключение.

Итоги

Безусловно, наш первый взгляд не дает полного впечатления от устройства. Мы не будем говорить, что нам понравилось в Galaxy Note10 и Galaxy Note10+, а что нет. Это все же не полноценный тест, но несколько моментов уже ясны. Устройство ввиду высокой цены и позиционирования очень нишевое. У него есть четко очерченная аудитория (бизнес-юзеры), и заявленные опции смартфона четко укладываются в ее потребности.

Galaxy Note10 и Galaxy Note10+ по первым впечатлениям – лучший смартфон Samsung на сегодняшний день. То есть по сумме своих возможностей они превосходят текущие флагманы S10 и S10+.

Прямых конкурентов ввиду наличия S Pen у Note10 и Note10+ нет. А вот если исключить из уравнения электронное перо и бизнес-составляющую, то мы увидим несколько очень впечатляющих смартфонов, ничем не уступающих Galaxy Note10 и Galaxy Note10+ (причем по заметно более низкой цене).

В первую очередь это Huawei P30 Pro – текущий флагман Huawei. При цене на 33 процента ниже, чем у Note 10+, у него не менее крутой фоторежим камеры с пятикратным оптическим зумом, отличный экран (кстати, от Samsung), топовая начинка и возможность работать в режиме ПК при подключении к внешнему дисплею. Эдакий DeX от Huawei. Есть поддержка и турбо, и беспроводной зарядки. Экран, правда, поменьше – 6,47 дюйма.

Не стоит забывать и про прошлогодний флагман Huawei Mate 20, тоже роскошный аппарат, мало в чем уступающий P30 Pro. Хотя и не с таким быстрым и современным процессором. Впрочем, увидеть разницу без тестов невозможно.

Ну и кроме того, мы можем вспомнить яростно демпингующую Xiaomi. Ее флагман, Mi 9, по части характеристик (особенно работы камеры) уступает Samsung и Huawei, но это настоящий флагман текущего года с топовым железом, причем от бренда категории А. При этом цена Xiaomi Mi 9 в три раза (!) ниже, чем у Note 10+.