Чем хороша камера нового Huawei P30 Pro

Компания Huawei представила в Париже два новых флагманских смартфона, P30 и P30 Pro. Сразу после презентации наш эксперт Дмитрий Бевза протестировал старшую модель (P30 Pro) и делится с вами первыми впечатлениями.

Фото: Москва 24/Дмитрий Бевза

Технические характеристики

Корпус: unibody. Материалы: алюминиевый сплав, ударопрочное стекло;

Цвет: "северное сияние", "светло-голубой", "янтарно-красный", черный, белый;

Размеры: 158х73.4х8.4 мм;

Вес: 192 грамма;

Операционная система: Android 9.0 (Pie), EMUI 9.1;

Дисплей: 6.47 дюйма, OLED, разрешение 1080x2340, соотношение сторон 19.5:9 (плотность пикселей 398 PPI), поддержка HDR10.

Основная камера

Четыре модуля:



– 40 Mп, апертура f/1.6, матрица 1/1.7", фокусировка PDAF/Laser, оптическая и электронная стабилизация AF, OIS;

– 20 Mп, апертура f/2.2, ультраширокий объектив, фокусное расстояние 16 мм, матрица 1/2.7", лазерный, фазовый и контрастный фокус;

– 8 Mп, перископная система линз, апертура f/3.4, телеобъектив, фокусное расстояние 80 мм, матрица 1/4", 5-кратный оптический зум, оптическая стабилизация, лазерный, фазовый и контрастный фокус;

– TOF 3D-камера.

Фото: Москва 24/Дмитрий Бевза

Фронтальная камера:

32 Mп, апертура f/2.0, поддержка HDR.

Процессор: HiSilicon Kirin 980 (7 Нм), 8 ядер (2x2.6 ГГц Cortex-A76, 2x1.92 ГГц Cortex-A76, 4x1.8 ГГц Cortex-A55), видеопроцессор Mali-G76 MP10;



Память: 128/256/512 Гб, 8 Гб ОЗУ, слот для Nano Memory 256 Гб;

Защита от брызг, воды и пыли по стандарту IP68;

Аккумулятор: 4200 мАч.

Фото: Москва 24/Дмитрий Бевза

Фото: Москва 24/Дмитрий Бевза

Фото: Москва 24/Дмитрий Бевза

P30/P30 Pro, уже по традиции, представил глава Huawei Consumer Business Group Ричард Ю и по его выступлению сразу стало понятно, на чем фокусировались инженеры Huawei при разработке 30-й серии. Более того, сам слоган мероприятия – "переписывая правила фотографии", прямо говорил, что главные инновации стоит ждать в камере. Собственно, так оно и произошло.

Фото: Москва 24/Дмитрий Бевза

Камера

Итак, новая камера. Выпущенный ровно год назад Huawei P20 Pro вывел на новый уровень мобильной фотографии ночную съемку. В P30 Pro эту тему развили. В его основной 40-мегапиксельной камере используется первая в мире цветная RYYB-матрица. Напомним, что классический формат цветной матрицы цифровой камеры – это RGGB, а в матрице P30 Pro зеленые субпиксели (G) заменены на желтые (Y). По уверениям представителей Huawei, такая конструкция дает 40% прирост в количестве света, попадающего на сенсор камеры (количество света – один из ключевых показателей определяющих качество съемки в условиях недостаточного освещения).

Другой параметр – это стабилизация изображения. Так как при вечерней и ночной съемке используется более длительная выдержка, то без хорошей стабилизации снимки будут смазанными. Камера P30 Pro задействует не просто оптическую или электронную стабилизацию, а их комбинацию. Отметим также и новые алгоритмы обработки вечерних и ночных фото. В общем, главная фишка P20 Pro – ночная съемка – в P30 Pro была "улучшена и дополнена".

Чтобы не быть голословными, приведем примеры фотографий, которые мы сделали на P30 Pro в условиях недостаточного освещения.

Фото: Москва 24/Дмитрий Бевза

Фото: Москва 24/Дмитрий Бевза

Фото: Москва 24/Дмитрий Бевза

Фото: Москва 24/Дмитрий Бевза

Однако несмотря на прогресс в области "ночного фото" главной фишкой P30 Pro стала его 8-мегапиксельная камера с 5-кратным оптическим, 10-кратным гибридным и 50-кратным цифровым зумом. Это абсолютно рекордные показатели для мобильных камер. В "телевике" P30 Pro используется перископная система расположения линз. То есть матрица и 5 ее линз расположены вдоль корпуса смартфона, а не перпендикулярно. Изображение попадает на матрицу, преломляясь сквозь призму. Ее кстати, хорошо заметно. Она имеет квадратное сечение.

Фото: Москва 24/Дмитрий Бевза

Как работает этот модуль? Вполне впечатляюще.

Фото: Москва 24/Дмитрий Бевза

Фото: Москва 24/Дмитрий Бевза

Фото: Москва 24/Дмитрий Бевза

Фото: Москва 24/Дмитрий Бевза

Сразу возникает вопрос: а что происходит, если нужно увеличить кадр не в пять, а в два, три или четыре раза? В этом случае работает, увы, лишь цифровое увеличение, Впрочем, работает оно неплохо.

Фото: Москва 24/Дмитрий Бевза

Что касается основной, 40-мегапиксельной матрицы, то она имеет физический размер 1/1.7 дюйма и во время презентации специально подчеркивалось, что по своим размерам она превосходит основных конкурентов.

Фото: Москва 24/Дмитрий Бевза

Вот несколько дневных кадров, которые мы сделали на основную камеру. Это не фотошедевры (времени на съемку у нас было не очень много), но представление о ее работе вполне дают.

Фото: Москва 24/Дмитрий Бевза

Фото: Москва 24/Дмитрий Бевза

Третий модуль с ультрашироким объективом позволяет не только умещать в кадре близкостоящие объекты, но и делать супермакрофотогрфии с расстояния 2.5 сантиметра.

Фото: Москва 24/Дмитрий Бевза

Отметим также четвертый фотомодуль, точнее, сенсор TOF, который создает трехмерную картину фотосцены и используется для создания эффекта боке (размытие фона) и создания анимоджи.

Фото: Москва 24/Дмитрий Бевза

Фронтальная камера 32 Mп с апертурой f/2.0 и поддержкой AI HDR+ и фиксированным (увы) фокусом позволяет делать вполне достойные селфи, но сказать, что она чем-то превосходит основных конкурентов, нельзя. Скорее, наоборот: фронтальные камеры iPhone XS и Samsung S10 Plus показались нам поинтереснее.

Фото: Москва 24/Дмитрий Бевза

Что касается видеосъемки, то тут главный вклад в улучшение его качества внесла продвинутая интеллектуальная стабилизация и возможности 5-кратного оптического и 10-кратного гибридного зума.

Тестовая лаборатория DxO Labs в своем рейтинге мобильных камер DxOMark поставила основной камере P30 Pro 112 баллов – это наивысший балл для мобильных камер на сегодняшний день. А вот фронтальная камера получила 89 баллов. Это четвертый результат.

Что еще, помимо камеры, стоит выделить в P30 Pro?

Быстрый сканер отпечатков пальцев, расположенный прямо в экране. Разговорный пьезодинамик, также расположенный в экране. Очень емкий 4200 мАч аккумулятор и 40-ватную турбозарядку Huawei SuperCharge. Смартфон заряжается от 0% до 70 за 30 минут, до 90% за 45 минут, и до 100% за 60 минут. Есть поддержка быстрой 15-ватной беспроводной зарядки и реверсивная беспроводная. Последняя позволит заряжать другие смартфоны и аксессуары, просто положив их на P30 Pro. Разумеется, это можно делать, если в них есть поддержка беспроводной зарядки.

Смартфон защищен от воды и пыли по стандарту IP68 (погружение до двух метров на срок до 30 минут). Кстати, Huawei выпустила одновременно с P30 Pro целую линейку чехлов и кейсов для него: от очень гламурных, до брутальных, предназначенных для подводной съемки на большой глубине.

Фото: Москва 24/Дмитрий Бевза

Фото: Москва 24/Дмитрий Бевза

Процессор и дисплей

Так как у подразделения Huawei, разрабатывающего процессоры, годовой цикл разработки новых флагманских процессоров, то скорее всего до осени все премиальные смартфоны компании будут комплектоваться чипами Kirin 980. В P30Pro cтоит собственный процессор Huawei – Kirin 980, такой же, как и Huawei Mate 20Pro и Honor 20 View. Так что разница в производительности между этими смартфонами минимальна. Процессор очень мощный и быстрый, однако в некоторых тестах производительности типа AnTuTu (308 тысяч) и GFX 3.1 Car scene (33) он немного уступает смартфонам на топовых процессорах Qualcomm, Apple и Samsung.

Дисплей AMOLED очень хорош по уровню контрастности на солнце. Соотношение 5.119 (тест GSMArenа), у него отличная глубина черного, но ниже, чем у главных конкурентов показатель яркости (605 кд/м2). Впрочем, на солнце он читается хорошо, а широкий цветовой охват (DCI-P3) и поддержка HDR

Фото: Москва 24/Дмитрий Бевза

Итоги

Получилось ли у Huawei всех удивить? Да. Безусловно. Камера P30 Pro – это новый этап в мобильной фото- и видеосъемке. Можно ли сказать, что по сумме всех характеристик у P30 Pro лучшая камера среди всех смартфонов? C оговорками, но да. Можно сказать и так.

Стоит ли рекомендовать это смартфон любителям фотографии? Конечно стоит. Но тоже с оговоркой (она будет ниже).

Есть ли другие сильные стороны у P30 Pro? Да, есть. Отличный дизайн и цвета. Общий высокий уровень технической оснащенности, емкий аккумулятор, а также быстрая и беспроводная зарядка.

Превосходит P30 Pro в чем-либо, кроме своей основной камеры, своих основных конкурентов от Apple и Samsung? Нет. Это вполне сравнимые девайсы, каждый со своими сильными сторонами.

Европейская цена Huawei P30 Pro – 999/1099/1249 евро, сравнима с ценами на Samsung Galaxy S10+ и iPhone XS Max. Цена очень высока, и так как в большинстве стран пользователи покупают топовые смартфоны в рассрочку или с контрактом оператора, то рыночный успех или неуспех P30 Pro будет во многом зависеть от партнеров Huawei из числа операторов и ритейла. От того, насколько выгодные схемы покупки они предложат. Пока же, комплексно оценивая уровень фотокамеры, общее исполнение, и соотношение цены и качества, самым могучим конкурентом Huawei P30 Pro является… Huawei P20 Pro c его великолепной камерой и ценником от 38 тысяч рублей.