Презентация без айфонов: что нужно знать о новинках Apple

Презентации Apple – всегда событие. Во всяком случае, так было раньше. Сейчас есть главные презентации и второстепенные. Сегодня, 15 сентября, мы смотрели второстепенную. Показывали на ней соответствующие гаджеты, всего презентовали четыре устройства. Главными, конечно, стали Apple Watch и новый iPad. Пойдем в хронологическом порядке и постараемся показать все самое главное, что нужно знать об анонсах компании.





Apple Watch



Начали со здоровья. Что удивительно, нам показывали людей с медицинскими заболеваниями, чье качество жизни улучшилось благодаря часам. Обычно производители гаджетов избегают любых ассоциаций с медициной. Но Apple, видимо, не испугалась.

Часы слегка изменились внешне, стали чуть более округлыми, но без радикальных изменений. Появились новые цвета – синий, красный и золотой. Также разработали линейку новых ремешков. В том числе новинку – браслет без застежки. По сути, это будет резиновый ремешок, который будет растягиваться, а продаваться будет в нескольких размерах.



Первое нововведение – датчик здоровья. Они действительно так это и называют. Он анализирует насыщенность крови кислородом. Несколько раз во время демонстрации говорили про коронавирус и про то, как часы с этим связаны. Недавно мы уже писали на эту тему. Если коротко – сейчас никакие часы не помогут отследить болезнь на ранних стадиях.



Во время презентации рассказывали о новом процессоре S6, который в два раза быстрее прошлого поколения. Экран в два раза более яркий. Плюс добавили альтиметр, понимающий, на какой высоте находятся часы.



Помимо этого, появилась опция настройки часов для пользователя, у которого нет смартфона. То есть часы можно подарить ребенку или дедушкам и бабушкам. Одно устройство контролирует и получает информацию с нескольких часов через семейный доступ.

Цена – 37 000 рублей.





Дополнительно представили Apple Watch SE, более доступные часы в том же дизайне. Внутри – прошлогодний процессор, нет датчика насыщенности кислородом. Стоят от 25 000 рублей. Компания позиционирует их как устройство для детей или старших членов семьи.



Часы больше не будут поставляться с адаптером питания. По заявлениям Apple, отказ от их производства позволит сократить вредное воздействие на окружающую среду, равное выбросам от 50 000 автомобилей в год.

Ну, конечно, Apple Fitness+ – сервис с набором тренировок и музыкой для них. Сервис работает по подписке, которая стоит 10 долларов в месяц. Пока что она доступна в ограниченном количестве регионов. В России еще нет.

Apple One





Единая подписка, которая объединяет в себе сервисы Apple: музыку, TV, игры, iCloud. Цена – 15 долларов в месяц для одного человека и с ограниченным количеством опций. Все сервисы вообще – 30 долларов в месяц. В России условия пользования другие: индивидуальная подписка стоит 365 рублей в месяц, а семейная – 525 рублей в месяц. Одновременно ею могут пользоваться до шести человек.

iPad (восьмого поколения)



Начали с базового, на 10,9 дюйма. Внутри – чип А12 Bionic. Он на 40% быстрее прошлогоднего, если сравнивать с базовым iPad, в 2 раза мощнее самого продаваемого Windows-ноутбука, в 3 раза быстрее самого продаваемого Android-планшета и в 6 раз быстрее самого продаваемого Chromebook. Внутри USB-C – ура! Чем меньше разных шнуров, тем лучше.



Цена – от 30 000 рублей.



iPad Air



Полный редизайн внешности. Утечки подтвердились. Теперь боковые рамки плоские, как у iPhone 4 и 5. Шесть цветов, новый дисплей с разрешением 2360 на 1640 пикселей. Внутри – Touch ID, но кнопка теперь сбоку на одной из граней. Примерно то, как делают кнопки Android-смартфоны последние лет 5.

Зарядка и передача данных тоже через USB-C. Больше это не "разъем для профессионалов", как заявляла компания в прошлом году.



Новый процессор А14 Bionic. Впервые в индустрии толщина процессора – 5 нанометров. Величина каждого транзистора измеряется в атомах. На 40% более мощные вычислительные способности по сравнению с прошлогодним планшетом и до 30% увеличена мощность в графических процессах.



Говорят, что теперь монтировать видео в 4К прямо на планшете проще простого. 11 триллионов процессов выполняет отдельный чип для машинного обучения. Огромные цифры, и по первому взгляду это инженерное чудо. Но, как это скажется на ежедневных задачах, мы узнаем, только когда планшет появится в руках пользователей.

Цена – от 56 000 рублей, а старт продаж – в следующем месяце.



Для всех устройств завтра стартует глобальное обновление операционных систем. Для iPhone – iOS 14, для планшетов – iPadOS 14, часов – WatchOS 7, и даже обновится Apple TV.

Итоги



Итак, самый главный анонс, которые сегодня сделала компания, – это, пожалуй, новый чип A14 Bionic. Новый техпроцесс, к которому стремятся все производители на планете, в итоге показала Apple, да еще и в планшете. Для сравнения: Intel планирует перейти на 7 нанометров (еще даже не 5) только к 2022 году.

Благодаря этому процессу чип меньше греется, а значит, его можно сильнее нагружать, не боясь за троттлинг (снижение производительности из-за перегрева). А также возрастет энергоэффективность, при этом не увеличиваются размеры батареи в устройствах.



То, что это показали на планшетах, а не в смартфонах, как было раньше, – даже логично. Так как сама Apple называет эти устройства "компьютер".



Новые устройства не удивили прорывами. Часы получили новую функцию, которую имеют многие фитнес-браслеты и умные часы уже около двух лет. Принципиально нового дизайна мы тоже не увидели. А вот то, что сделали доступные часы, – отлично.

Можно даже сделать ставку, что они окажутся самой популярной версией в этом году. У них отличный дисплей, дизайн достался от флагманской модели, а набор функций фактически полностью переехал от флагмана, за исключением нового датчика измерения кислорода в крови.



Дизайн новых планшетов достаточно субъективен для оценки. Однако то, что Air приблизили внешне к линейке Pro, – уже отлично. Главное в новом устройстве, конечно, процессор. Очень интересно посмотреть, на что будет способен новый Air в повседневных и профессиональных задачах.

Когда же нам ждать новые iPhone? А уже совсем скоро, примерно через месяц. Из года в год смартфоны представляют именно в октябре. Хотя в последнее время интерес уже не такой, как раньше: трансляции не ставят рекорды, а сама Apple признает, что продажи смартфонов упираются в потолок.

Именно из-за этого компания теперь делает основной упор на свои сервисы: Apple One, Music, Fitness+, TV+, Arcade и многие другие. И чтобы вернуть удивление своим пользователям, необходимо постоянно придумывать новые типы и форм-факторы устройств. Вроде того, что делают в Samsung с их сгибающимися смартфонами.

Если убрать за скобки инновации, презентация получилась обычной. Рассказали все, что нужно, всего за час с минимумом маркетинговых реплик. Однако когда из всей презентации можно выделить только новый процессор и изменения в нем, то это не говорит хорошо о показанных продуктах.