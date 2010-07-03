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Технологии

10 ноября, 23:13

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Apple представила первые Macbook на собственном процессоре

Apple представила новые Macbook: дороже и без чипов Intel
технологии

Apple провели уже третью презентацию за последние два месяца. 10 ноября компания показала обещанный процессор собственного производства. В стартовой линейке: Macbook Air, Mini и Pro. С новыми процессорами компьютеры станут мощнее, автономность улучшится до рекордных показателей, но у всего этого есть обратная сторона медали — новая архитектура. Во всем разобрался наш обозреватель Андрей Рассказов.

Фото: apple.com

День процессоров от Apple настал: мы уже знаем первые подробности о том, на что способны чипы собственного производства купертиновцев. Название чипа лаконичное – М1. Он рассчитан прежде всего на эффективность (не путать с мощностью) и построен на 5 нанометровой технологии, то есть, он очень тонкий. Нужно это для того, чтобы чип не грелся и потреблял как можно меньше энергии. А это, в свою очередь, полезно для батареи. Расположение привычное: несколько мощных ядер, несколько энергоэффективных и несколько графических.

Показали и новую характеристику — мощность на 1 ватт. Это количество Гц процессора, которые способен выдавать чип на 1 Вт затраченной энергии. Разумеется, Apple M1 — лучший в мире по этой характеристике.

Фото: apple.com

Итак, на что же способен мак на новом чипе.

Во-первых, ноутбуку больше не нужно время на загрузку при включении. После открытия крышки он уже работает.

Во-вторых, на нем можно монтировать RAW видео или красить 6К видео. Как создатель видеоконтента скажу, что это просто невероятно для маленького Macbook Air. Сейчас подобные функции доступны исключительно профессиональным устройствам. Во всяком случае, если Крейг Федериги не слукавил, и все действительно работает плавно, без потери кадров.

Фото: apple.com

Ключевой момент заключается в том, что на новом чипе попросту не работают приложения, которые создавались под процессоры Intel. Но разработчики уже пообещали заняться обновлениями. Lightroom выйдет через месяц, Photoshop обещают в начале следующего года. Приложения самой Apple уже оптимизированы. Например, Safari работает до 1,9 раза быстрее, чем на прошлогоднем железе.

Безусловно, Apple сделали много инструментов для того, чтобы разработчики бесшовно и как можно быстрее перенесли свои приложения на новую архитектуру. В специальном видео с разработчиками нам дали понять, что все они просто невероятно счастливы и восторгаются новыми процессорами.

Фото: apple.com

Первый продукт, в котором появится чип — Apple Macbook Air. Все тот же дизайн и при этом вообще без активного охлаждения. Также высокая степени автономности: до 18 часов в смешанном режиме работы.

Стартовая цена — от 99 990 рублей.

Фото: apple.com

Обновили и Mac Mini – компактный компьютер для базовых задач. Новая версия 3 раза быстрее предыдущей в вычислительных задачах и в 6 раз быстрее в графических. Сама Apple продвигает Mac Mini как устройство для разработчиков, фоторедакторов и музыкантов.

Стартовая цена — от 74 990 рублей

Фото: apple.com

Macbook Pro 13 теперь тоже существует с версией на чипе М1.

На нем, например, можно без задержек проигрывать видео в профессиональных программах для обработки. В качестве примера, на презентации показали 8К Prores видео в Davinci Resolve. Не удивительно, все задержки появляются только после изменений в ролике. Например, смены цветов.

В остальном к Macbook Pro применимы все примеры из прошлых устройств. Обработка фото, создание 3D графики, работа в десятках слоев в Photoshop и невероятно быстрая работа нейромодуля. В целом, вполне профессиональные задачи.

Чем он отличается от Air?
Чип – один и тот же, но в Pro есть активное охлаждение. Это значит, что чип можно будет разогревать еще сильнее, так как его есть чему охлаждать. А значит работа под большими нагрузками ему будет даваться проще.

Автономность тоже на высоте: 17 часов работы в интернете. И до 20 часов в смешанном режиме.

Стартовая цена — от 129 990 рублей

Фото: apple.com

Итого мы имеем три новых устройства на новом чипе, два из которых — самые популярные устройства для работы в линейке Apple вообще. Нам обещают много и судя по презентации совершенно точно можно сказать, что производительность Macbook Air выросла до пределов прошлогодних Pro. А вот профессиональные ноутбуки пока не подкупают, даже после большого количеств громких слов и цифр на презентации.

Конечно, невероятными кажутся данные автономности обеих новинок. 18-20 часов работы от батареи для ноутбука до сих пор невиданные показатели. Это не просто рабочий день без подзарядки, а работа в течение всего дня с максимальными настройками производительности или яркости экрана.

Будет интересно посмотреть что эти устройства из себя представляют, когда они попадут к нам в руки. И особенно интересны сравнения лоб в лоб в простых задачах, не привязанных к тем, о которых нам говорит сама Apple.

Но одно можно сказать точно — новый чип и архитектура — это огромный скачок для всей индустрии. И для нас как пользователей. Как говорят в Apple, переход произойдет в течении следующих двух лет. И в это легко поверить, так как производителям софта нужно время, чтобы переделать свои приложения под новую архитектуру. Скорее всего именно это будет камнем преткновения для новинок компании в ближайший год.

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Рассказов Андрей

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