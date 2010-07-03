Как выбрать хороший ноутбук дешевле 50 000 рублей

Для современного человека ноутбук – фактически неотъемлемая часть жизни. Это одно из устройств, на которое мы тратим деньги, чтобы впоследствии их зарабатывать. Но позволить себе дорогое профессиональное решение может далеко не каждый. Это и необязательно: найти достойный ноутбук можно и в ценовом сегменте до 50 000 рублей. Лучшие модели – в рейтинге нашего обозревателя Андрея Рассказова.



Фото: портал мэра и правительства Москвы

Переход многих отраслей на удаленный режим работы наглядно показал, как важно, чтобы домашнее устройство позволяло сотруднику выполнять свои обязанности в том же темпе, что и в офисе. Тем более что в экраны наших рабочих компьютеров или ноутбуков мы смотрим как минимум 8 часов в сутки. А посмотрев на цены новых ноутбуков Apple, кажется логичным отложить вопрос замены ноутбука до тех пор, пока старый совсем не перестанет включаться.

В нашем топе мы отталкивались от цены базового Macbook Air, которую поделили надвое. Все устройства стоят меньше 50 000 рублей. Сразу отметим, что есть ноутбуки еще дешевле. Но мы хотим, чтобы устройство прослужило вам минимум три года и за это время не успело устареть.

HUAWEI MateBook D 14

Если вы впервые слышите о том, что Huawei делает еще и ноутбуки, то могу вас заверить, что делают они их хорошо. Как и любой другой большой бренд, китайцы много внимания уделяют и внешней красоте, и техническим характеристикам.

D14, как вы уже поняли, – это 14 дюймовый ноутбук. Он полностью сделан из металла, весит 1,3 килограмма, умеренно тонкий. Заряжается через разъем USB-C и до 50% зарядится за полчаса. Экран FHD с IPS матрицей – отличный вариант в этом ценовом сегменте, большего и не нужно. Есть несколько интересных решений, например кнопка включения – еще и сканер отпечатка пальца. А камера спрятана в кнопке и открывается только по нажатию.

Характеристики можно выбрать разные, есть 5 различных вариантов. Мы рассматривали процессор AMD Ryzen 5 с 8 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной. И вообще рекомендуем смотреть на ноутбуки этого и прошлого года именно на процессорах Ryzen, так как они обогнали Intel в соотношении цена-качество почти во всех ценовых сегментах.

Цена – около 47 990 рублей

Xiaomi RedmiBook 14

Конечно, когда мы говорим о бюджетных устройствах, невозможно не упомянуть бренд Xiaomi. Да, они тоже делают ноутбуки, и они весьма неплохи. За образец мы взяли 14-дюймовую модель. Тоже полностью алюминиевый, умеренно тонкий и легкий, всего полтора килограмма. Но никаких изысков или интересных решений. Все максимально просто.

Что касается характеристик, процессор Ryzen 3000 серии, хорошее стартовое решение. Память чуть лучше, чем у конкурентов за эту же стоимость. Оперативной памяти – 16 ГБ, что очень много для данного класса. Встроенной памяти – 512 ГБ. Производитель обещает хорошее охлаждение, но процессор не настолько требовательный, так что даже средненькую систему охлаждения применительно к нему можно назвать хорошей. Главное, что он не гудит даже при больших нагрузках.

Цена – около 49 500 рублей

ASUS VivoBook S14



Переходим к узнаваемым брендам, для которых компьютеры и ноутбуки – основа бизнеса. Даже у таких гигантов, как Asus, есть бюджетные линейки.

VivoBook S14 – это ноутбук для тех, кто хочет выделиться. Корпус полностью алюминиевый с матовым покрытием и в 4 разных цветах, 2 из которых красный и зеленый. Весит он всего 1,4 килограмма.

Характеристики будут очень похожи на предыдущие модели из списка. Экран – 14 дюймов, FHD разрешение, матрица IPS. Процессор Ryzen 7 самый мощный из списка. Его хватит надолго, если говорить об офисных задачах. Оперативной памяти – 8 ГБ, встроенной – 512 ГБ. Однако весь этот набор еще и самый дорогой в нашем списке.

Цена – 49 990 рублей

Acer Aspire 5



Еще один тяжеловес на поле ноутбуков. Однако на официальном сайте производителя довольно странный разброс цен и огромное количество отсутствующих товаров. Но мы выбрали подходящий нам вариант.

Aspire 5 позиционируется как некий домашний или рабочий ноутбук, который вы вряд ли будете носить с собой в рюкзаке или сумке. Корпус сделан из пластика, а вес составляет 1,7 килограмма. Экран, как у всех, – 14 дюймов, FHD и с IPS матрицей.

Что касается характеристик, то он проигрывает соперникам в этом рейтинге. Процессор Intel i3, это прошлогодний двухъядерный бюджетник. Он справится с базовыми офисными функциями, но по производительности остается сильно позади конкурентов. Оперативной памяти – 4 ГБ, встроенной – 256 ГБ – снова самые низкие показатели в рейтинге. И хотя есть точно такая же версия на 8/512 ГБ, она стоит на 15 тысяч дороже, а это выбивается и из нашего диапазона и немного из здравого смысла.

Несмотря на худшие показатели в нашем списке почти по всем параметрам, это все-таки самый доступный ноутбук из всех. Но мы все же рекомендуем не рассматривать эту модель всерьез, даже с увеличенным объемом памяти.

Цена – 39 990 рублей

Выводы



Несмотря на то что Xiaomi или Huawei – новички в бизнесе потребительских ноутбуков и стараются быть привлекательными со всех сторон, чтобы переманивать покупателей к себе, им так и не удалось стать интереснее мастодонтов области. Ведь явным победителем нашего рейтинга стал ASUS VivoBook S14. Он и самый интересный с точки зрения внешности, и самый мощный из всех.