Рабочий аппарат! Тестируем лучшие смартфоны до 15 000 рублей

Технообозреватель Андрей Рассказов отобрал лучшие смартфоны в ценовом диапазоне до 15 тысяч рублей.

Технологические компании радуют нас чуть ли не каждый месяц все более новыми и мощными устройствами. Мы то и дело видим безумные цифры производительности процессоров, объемов памяти, мегапикселей и прочего. Смотреть на это как на некое будущее – хорошо, но не стоит забывать про сиюминутные потребности. Ведь время от времени нам нужно купить смартфон прямо сейчас, не думая о технических характеристиках. Чтобы он просто работал: звонил, быстро открывал приложения, делал сносные фотографии и долго жил от батарейки. Ведь в конце концов именно это современный минимум, который должен уметь смартфон в 2020 году. Этому набору функций мы и будем следовать в нашем топе смартфонов до 15 000 рублей.

Samsung Galaxy A31



Начнем со знакомого бренда. Samsung сегодня делает смартфоны на любой вкус и кошелек. И Galaxy A31, кажется, – идеальное устройство в низком ценовом сегменте. Что мы имеем?

Экран – 6,4", разрешение – FHD+

Камеры – 48 Мп основная и 8 Мп сверхширокоугольная

Процессор – MediaTek Helio P651

Память – 128 Гб + слот для карты памяти

Оперативная память – 4 Гб

Аккумулятор – 5 000 мАч

Этот смартфон я тестировал и могу с уверенностью сказать, что лучшая его часть – экран. Все-таки Samsung не зря лидер производства матриц и поставщик для других брендов, включая Apple. Если кто и может сделать хорошо и недорого, то это они.

Что касается производительности, то процессора ему хватает для использования любых приложений. Если не брать в расчет современные, требовательные к железу игры. Причем можно быстро переключаться между 3–5, за что спасибо оперативной памяти.

Камер хватает для того, чтобы делать красивые кадры в солнечный день, но не более того. За фото надо сказать спасибо алгоритмам Samsung, которые даже из слабого железа могут выдавать хорошие результаты, а иногда отличные.

A31 на голову выше конкурентов с точки зрения экрана и возможностей для фото. А вот минусами стали не самый производительный процессор и пластиковый корпус.

Плюсы:

– Отличный экран

– Хорошие алгоритмы камер

– Отличная автономность

Минусы:

– Пластиковый корпус

– Не лучший процессор в классе

Альтернатива от бренда – Samsung Galaxy M21. Бюджетная версия смартфона с одной очень впечатляющей характеристикой – батареей на 6 000 мАч. Это самый высокий показатель в классе. И, как следствие, лучшая автономность. Но не обошлось и без жертв. При прочих равных характеристиках процессор тут Samsung Exynos 9611. Он слабее конкурентов в этом ценовом сегменте. Вы сможете без проблем пользоваться всем необходимым в смартфоне, но из-за этой характеристики аппарат быстрее устареет в плане железа.

Redmi Note 9



Redmi – дочерняя компания Xiaomi, которая специализируется на бюджетных устройствах. А серия Note – самые популярные смартфоны бренда. Можно даже сказать, что они легендарные, ведь продаются миллионными тиражами.

Экран – 6,53", разрешение – FHD+

Камеры – 48 Мп основная и 8 Мп сверхширокоугольная

Процессор – MediaTek Helio G85

Память – 128 Гб + слот для карты памяти

Оперативная память – 4 Гб

Аккумулятор – 5 020 мАч

Redmi Note 9 абсолютно точно – одно из лучших, если не лучшее, что вы получите за свои деньги в этом ценовом сегменте. Процессор у него чуть мощнее, чем в Samsung. Сама компания заявляет, что он создан для игр. Это правда, хотя и до флагманских ему далеко. Однако с ним можно запускать многие современные и требовательные к железу игры и приложения.

Учитывая чуть большую мощность и тот же набор камер, можно предположить, что он будет лучше справляться с фото- и видеочастью. Но в Xiaomi и Redmi все не так хорошо с софтверными алгоритмами камер. Эти компании не так давно на рынке, и среди их аппаратов не было замечено фотофлагманов, у которых бюджетники могли бы заимствовать что-то. Так что приходится довольствоваться обычными фото даже при хорошем освещении.

Зато, в отличие от того же Samsung, Redmi сделан из стекла и металла. Общее ощущение от владения им и использования каждый день чуть лучше. Он выглядит чуть премиальнее. Но, помимо этого, Note 9 ничем не выделяется из большинства.

Плюсы:

– Премиальные материалы корпуса

– Отличная автономность

– Лучший в классе процессор

Минусы:

– Слабые алгоритмы камеры

– Не лучшая оболочка поверх Android

Альтернатива от бренда – Redmi Note 9S. Улучшенный вариант описанного выше, но в стоимость 15 000 рублей укладывается только версия на 64 Гб памяти. Сам смартфон идентичен во всем, но имеет улучшенный процессор Qualcomm Snapdragon 720G. А сканер отпечатка пальцев переехал с задней крышки на кнопку питания сбоку. Однако он лишился NFC-чипа, а значит, вам будет недоступна бесконтактная оплата.

Oppo A9 (2020)



Oppo стали активно развиваться в последние несколько лет и явно повернулись к российскому рынку лицом. Хотя в начале десятых они были сильным игроком на рынке мобильных телефонов в нашей стране. Сегодня они делают в основном бюджетные устройства с упором на молодежность и фотовозможности.

Экран – 6,53", разрешение – HD+

Камеры – 48 Мп основная и 8 Мп сверхширокоугольная

Процессор – Qualcomm Snapdragon 665

Память – 128 Гб + слот для карты памяти

Оперативная память – 4 Гб

Аккумулятор – 5 000 мАч

Вы уже могли заметить, что технические характеристики у всех смартфонов почти во всем идентичные. Когда борьба идет за каждую копейку в цене, оно всегда так и бывает. Но, если тут экран (важная составляющая) в более низком разрешении, чем другие два аппарата, что тогда сделано лучше?

Ответ – процессор. У Oppo А9 (единственного из списка) процессор от американской компании Snapdragon. Бюджетный, но довольно производительный. А главное – знакомый большинству создателей софта. То есть все приложения должны быть хорошо оптимизированы. Но не стоит думать о какой-то выигрышной мощности в сравнении с конкурентами, речь только об оптимизации и, как следствие, лучшей работе с приложениями сейчас, а также, возможно, более длительной поддержке софта за свой срок эксплуатации.

В остальном набор очень похож на остальных. Камеры идентичные и с алгоритмами обработки. Но в Oppo они работают слишком агрессивно, на мой вкус. Так что, если включаете виртуального помощника, будьте готовы к фотографиям, которые будут с очень насыщенными цветами и сглаженными лицами у людей в объективе.

Плюсы:

– Премиальные материалы корпуса

– Хорошая автономность

– Один из лучших процессоров в классе

Минусы:

– Низкое разрешение экрана

– Перебор с виртуальными помощниками в камере (можно отключать)

Альтернатива от бренда – Oppo A52. Немного другая модель из бюджетной линейки. Тут экран FHD+, как у всех в классе. Основная камера другая, на 12 Мп. Это лучше, так как смартфон будет меньше заниматься обработкой неиспользуемых пикселей, но фото все-таки будут чуть хуже по детализации. А памяти в бюджете до 15 000 рублей доступно только 64 Гб. Процессор и другие характеристики никак не отличаются.

Вывод

Выбор смартфона – это всегда выбор того, что нужно именно вам. Универсального гаджета, который подойдет каждому, попросту не существует. Зато всегда хватает альтернатив. Если вы ищите лучший экран и камеры в смартфоне, смело берите Samsung Galaxy A31. Если хотите более мощный процессор и, как следствие, устройство, которое дольше останется актуальным, то Redmi Note 9 – ваш выбор. Про Oppo A9 (2020) я бы сказал, что это опция и альтернатива другим. Это самый новый аппарат из тройки. У него, пожалуй, лучшая автономность благодаря оптимизации процессора и экрану с более низким разрешением, но по остальным параметрам не могу выделить его перед конкурентами.