Эксперт перечислил способы, как научить камеру смартфона снимать лучше

Вы когда-нибудь интересовались, как сделать так, чтобы смартфон начал фотографировать лучше? Иногда снимки становятся четче, а скорость работы камеры повышается после обновления прошивки, но и этот метод не универсальный. Так от чего зависит качество фото: мегапикселей, размера сенсора, мощности процессора или софта? Объясняет наш технообозреватель Андрей Рассказов.



Одна фотография в смартфоне включает в себя от 4 до 11 кадров, снятых и склеенных в единое целое, а затем дополнительно обработанных для улучшения цветов или других элементов. Весь этот процесс занимает доли секунды. Чтобы повысить качество снимков, нужно обращать внимание на несколько факторов. Начнем с ситуации, когда вы выбираете себе новый смартфон.

Ориентироваться лучше на проверенные бренды, только тогда количество мегапикселей стоит брать в расчет. Сегодня любой производитель может закупить партию сенсоров на 48, 64 или 108 МП и поставить в свой аппарат. Но какой от этого толк, если смартфоны не обучены качественно склеивать изображения? Хорошо с этим справляются Samsung, Xiaomi, Motorola, Honor и Huawei. Есть и другие бренды, у которых это получается с переменным успехом. Например, Redmi Note 10 Pro на старте делал откровенно бракованные снимки в разрешении 108 МП. Потом проблему исправили, и сейчас все в порядке, но подобные нюансы стоит иметь в виду.



Помимо мегапикселей, обратить внимание нужно на мощность процессора. Чем этот показатель выше, тем быстрее он сможет склеить пиксели в один снимок. Мощность процессора влияет не только на то, насколько плавно идут игры, но и на качество фото.



У некоторых производителей вроде Pixel или Apple есть сопроцессоры с единственной задачей – обработка фото. Это сделано, чтобы разгрузить основной блок, который в режиме съемки и так трудится как многостаночник: склеивает фото, следит за экраном и фоновыми приложениями и многое другое. Так что для лучших снимков при выборе смартфона стоит углубиться в характеристики и узнать, есть ли у модели дополнительный процессор обработки фото.

Еще один немаловажный фактор при выборе смартфона – железо, или физический блок камер. Сюда входят сенсор, линзы и стабилизация. Например, у Samsung уже есть два поколения сенсоров 108 МП (разумеется, второе гораздо лучше первого).



Не советовал бы ориентироваться на смартфоны, у которых этот показатель – 48 МП. Это связано с нестабильным качеством изображений. Компания Sony выпустила десяток таких моделей в самых разных ценовых категориях. Одна может снимать отлично, а другая – ужасно. При этом никто точно не скажет, какой конкретно сенсор используется в том или ином аппарате. Это зарыто довольно глубоко в технических характеристиках.

Всегда отдавайте предпочтение камерам с оптической стабилизацией. Если производитель позаботился об этом, значит, ему не все равно на качество фотографий. Как правило, это усложняет блок камер и влияет на стоимость, но взамен вы получите более качественные снимки. Замечу, что смотреть нужно именно на оптическую стабилизацию, а не на цифровую. Последняя будет уменьшать размер ваших снимков или видео, а информацию от гироскопа использовать для стабилизации.



Разумеется, нужно смотреть и на оптику вашего смартфона. Лучше обратить внимание не на характеристики, а на коллаборации с именитыми брендами. Долгое время Huawei представляла оптику от Leica. Отличные линзы есть у Ziess или Hasselblad. Если замечаете эти бренды на блоке камер, значит, внутри хорошая оптика.



Apple или Samsung не хвалятся подобными коллаборациями, но они и сами научились делать хорошо. Если выбираете среди них, то на помощь придет математика: чем больше линз – тем лучше. Каждая из них создана с целью преломлять свет таким образом, чтобы усилить мощность потока. На качество линз может указывать и ее размер (чем крупнее – тем лучше). Но это косвенный признак: на рынке полно шарлатанов, которые вообще вставляют муляжи в свои смартфоны. В модели может быть хоть 6 отверстий с линзами, но при этом настоящих камер внутри окажется гораздо меньше.



Наконец, последнее, на что нужно обратить внимание при покупке, – финальное фото. Перед приобретением стоит протестировать аппарат и сделать несколько снимков. Некоторые производители настолько преуспели, что обучили модели делать вполне реалистичные снимки. Впрочем, у каждого есть и свои особенности: фото с iPhone желтят, с Pixel – очень контрастные, а с Samsung – обладают перенасыщенными цветами. Лучше всего, на мой взгляд, справляются с обработкой фото Pixel, Samsung, Apple и Huawei.

Xiaomi хоть и научились делать великолепное железо, но пока что их штат софтверных инженеров не блещет прорывами. Они могут выдавать невероятно детализированные фото, с огромным динамическим диапазоном или запредельной яркостью ночью. Но гаджеты не настолько умны, чтобы алгоритмически высветлять лица людей на фото, снижать яркость неба или как-то еще хитро обрабатывать снимки перед тем, как они оказываются у вас в галерее.

Если же хочется улучшить фото своего текущего смартфона, попробуйте делать снимки через другое приложение камеры. Многие хвалят GCam (Google Camera) – неофициальный клиент родного приложения Google. На некоторые гаджеты его можно установить прямо из маркета. Тогда ваш смартфон обретет всю мощь алгоритмов компании Google.

Если легально на ваш смартфон такое приложение не поставить, могу посоветовать пару альтернатив. В Ps (Photoshop) Camera много украшений на старте, но если все отключить и пользоваться ей для простых фото, то можно получать хорошие результаты. Бессменный лидер среди недостаточно умных камер – Lightroom. Это приложение будет выжимать всю информацию из вашего сенсора в автоматическом или ручном режиме. Не стоит отказываться от обработки фото: камера смартфона не может распознать, что на снимке главное, а что – второстепенное. В том же Lightroom есть возможность выделить светом или цветом все то, что важно.

