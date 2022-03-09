Apple представила новые модели iPhone, iPad и обновленный фирменный чип

В последний момент разрешенная презентация Apple состоялась. Компания показала много новинок: смартфоны, планшет, дисплей, чип и, конечно, новый стационарный Mac. Самое интересное касается профессиональных пользователей, разработчиков и создателей контента, но это не делает новинки менее любопытными. Обозреватель Андрей Рассказов разобрался, какие гаджеты показал на презентации Apple.

Apple TV+

Фото: кадр из фильма "Финч"; режиссер – Мигель Сапочник; производство – Apple TV+

Презентация началась с новинок стриминговой площадки Apple TV+. Это дает понять, насколько важны для Apple именно сервисы и подписки, на которых они зарабатывают гораздо больше денег, чем на продажах гаджетов.

В ходе трансляции показали несколько трейлеров предстоящих кинорелизов в текущем году. Все пестрят наградами от киноакадемий, большими именами знаменитостей и разнообразием жанров.

iPhone SE 2022

Фото: Apple

Главной новинкой компании в этот раз стал смартфон iPhone SE третьего поколения. Внутри устройства новый чип – A15 Bionic. Компактный аппарат от Apple остался с физической кнопкой и внешностью "восьмерки", дизайну которого уже 5 лет. Внешний вид отполировали новым стеклом Ceramic Shield спереди и сзади – самым надежным у компании. Вместе с новым чипом смартфон теперь поддерживает сети 5G.

Также обновили камеру. Новый SE поддерживает все новые софтверные улучшения и фишки от старших девайсов. Новый HDR, ночная съемка, стили и все, что касается вычислительной фотографии.

Однако довольно странно смотреть в 2022 году рассказ о смартфоне, которому уже 5 лет и который по субъективным впечатлениям выглядит устаревшим. Зато цена очень привлекательна – 429 долларов. Это действительно крутая стоимость для тех, кто хочет попасть в экосистему Apple, да еще и за топовый процессор.

Еще одна новинка презентации – iPhone в новом зеленом цвете. Обновление получила Pro-версия и стандартная 13-я.

iPad Air пятого поколения

Фото: Apple

Следующем на сцене показали новый iPad Air. Видимо, в компании делают на этот форм-фактор очень большой упор. Невероятно, но в iPad Air тоже поставили чип М1, который сейчас стоит в новых MacBook. Много говорили, что этот iPad в два раза быстрее самого мощного лидера по продажам среди ноутбуков на Windows. Любопытное сравнение, в которое легко верится, учитывая то, насколько мощным и эффективным получился чип М1 у компании.

Фронтальная камера – широкоугольная и на 12 мегапикселей. Теперь устройство – еще один отличный гаджет для бесконечных созвонов в Zoom с коллегами по работе. С новым чипом, разумеется, приходит и поддержка сетей 5G. На этот раз даже для России поддержка сетей нового поколения может быть приятным обновлением, так как тестовые площадки есть уже у всех операторов. Возможно, мы увидим их более широкое коммерческое применение в ближайшие годы.

Единственное отличие от топовых устройств – экран. Яркость – 500 нит, что, прямо скажем, немного по современным меркам. К тому же плотность пикселей (разрешение) не такое высокое, как у Pro-моделей.

600 долларов – невероятная цена за такое мощное устройство. Но не стоит забывать, что увеличение памяти будет стоить дополнительных трат. Также такое устройство не стоит рассматривать без клавиатуры, которая тоже стоит недешево. В любом случае новый iPad Air – отличная замена ноутбуку и идеальное решение для тех, кто работает с фото или графикой.

Новый чип

Фото: Apple

Представители компании Apple также презентовали новый чип – M1 Ultra. Он уже предназначен для стационарных компьютеров и профессиональных пользователей. Как оказалось, это не просто новый чип, это удвоенный M1 Max – самый мощный процессор компании Apple до этого дня. Пропускная способность передачи данных – 2,5 терабайта в секунду. Внутри доступно 128 гигабайт объединенной памяти (оперативная и видеопамять, в зависимости от задачи).

M1 Ultra потребляет на 100 ватт меньше энергии, чем самый мощный процессор конкурента в одинаковых задачах. Если учесть, насколько быстрый и мощный этот чип – просто невероятная энергоэффективность. В общем, новинка от Apple – действительно прорыв и не только потому, что на презентации так сказали. Судя по тем цифрам, которые показали, и если просто удвоить показатели M1 Max, получается действительно монстр.

Даже не тестируя возможности этого чипа, уже сейчас можно сказать, что Apple опередила всех конкурентов на годы вперед и не только потому, что у них есть высокая мощность или скорость передачи данных. Все дело в новой архитектуре, когда и видеокарта, и процессор, и оперативная память, и видеопамять, и отдельные ядра (для рендеринга, алгоритмов самообучения) – все на одном чипе. Разумеется, это стирает границы для передачи и обработки данных.

Mac Studio

Фото: Apple

Переходим к Mac Studio – новому стационарному компьютеру компании. Просто удивительно, насколько он получился компактный. С другой стороны, внутри больше нет отдельной видеокарты или оперативной памяти. Большую часть внутреннего пространства занимает, разумеется, система охлаждения. Обещают, что ее даже не будет слышно.

Судя по видео с презентации, размер компьютера примерно как пара книжек, сложенных в стопку, но только в квадратном исполнении. Габариты корпуса: 3,7 дюйма – в высоту и 7,7 дюйма – в ширину и глубину. Он даже тоньше по сравнению с профессиональной камерой Canon R5. Что касается портов и возможностей подключения, то все на высшем уровне: 4 USB-C, 2 USB-A, HDMI, Ethernet-порт, а также разъем для питания сзади. Спереди: 2 USB-C и слот для карт памяти (отдельное спасибо за это). В общем, никаких переходников, – возрадуемся.

Цифры в сравнении с предыдущими поколениями профессиональных устройств ошеломляют. Там не просто проценты, а показатели лучше в 2–3 раза почти во всех сценариях. Новый процессор, если очень сильно упростить, в 3,4 раза мощнее, чем предыдущее поколения. Но цена с M1 Ultra соответствующая – от 4 000 долларов.

Studio Display

Фото: Apple

Компания из Купертино анонсировала и выпуск нового монитора – Studio Display. Внешне он не сильно изменился от Pro Display XDR, правда задняя крышка избавилась от отверстий, которые были визитной карточкой прошлого поколения.

Базовые характеристики: 27 дюймов, разрешение – 5К, яркость – 500 нит, поддержка более миллиарда цветов. Внутри стоит А13 Bionic, который работает только над тем, что делает экран. Например, выполняет обработку картинки со встроенной камеры или звука с микрофонов. Также он управляет работой динамиков. Разработчики поработали также над питанием и подключением к другим устройствам. Например, есть порт USB-C, который поддерживает передачу питания до 97 ватт, а значит, подключая этот дисплей к ноутбуку, вы можете его заряжать.

Но нам ничего не сказали о самой матрице и каких-то технологиях в этом сегменте. Следует предположить, что это не самый продвинутый дисплей для работы с цветом. Но поддержка миллиарда цветов – это уже лучше абсолютного большинства дисплеев на рынке. Цена монитора – от 1 500 долларов.

Хочется много сказать и аплодировать компании Apple за то, что она дала очень серьезный толчок всей индустрии. Мне как создателю контента приятно видеть, что на рынке есть устройства, закрывающие потребности в мощности на годы вперед для любых задач. При этом геймер внутри меня негодует, потому что игрокам хочется получить всю эту мощность не только для работы, но и для развлечений.

Одно можно сказать точно – все профессионалы, которые работают с фото, видео, графикой или разработкой будут повально переходить на новинки от "купертиновцев". Рядовым журналистам и пользователям остается ждать, когда эти технологии подешевеют и перейдут в более доступные устройства. Например, как сегодняшняя новинка из среднего ценового сегмента iPad Air, получившая чип, который всего год назад взрывал нам мозг. Также остается надеется, что новинки когда-нибудь дойдут до российского рынка.