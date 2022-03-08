Apple представила новые iPhone SE и iPad Air

08 марта, 21:40
Фото: Apple
Apple представила iPhone SE третьего поколения. Трансляция ведется на YouTube-канале компании.
Новый смартфон остался в дизайне iPhone 8. Гаджет оснащен чипом A15 Bionic и Touch ID. Кроме того, он получил поддержку 5G.
Стоимость нового SE составляет 429 долларов, продажи начнутся 18 марта.
Кроме того, был представлен новый iPad Air на базе фирменного процессора Apple M1. Гаджет получил фронтальную камеру на 12 мегапикселей. Он имеет размер памяти 64 или 256 гигабайт.
Новый iPad доступен в голубом, сером, розовом, фиолетовом и песочном цветах. Кроме того, он поддерживает сеть 5G.
Цена гаджета будет начинаться от 599 долларов.
Ранее компания Apple запатентовала функцию разблокировки iPhone ухом. Речь идет о системе идентификации пользователя с помощью наушников AirPods. Гарнитура будет основываться на импульсной характеристике, уникальной для каждой ушной раковины. Так, если пользователь отдаст свои наушники другому, то система заблокирует доступ.
Компания Apple уходит с российского рынка
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