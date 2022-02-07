Поисковые метки Airtag от Apple стали пользоваться большим спросом

Поисковые метки Airtag от Apple пользуются большим спросом. Купить их не так-то просто. Маленький брелок в форме пуговицы, который можно прикрепить к чему годно, предназначен для поиска потерянных вещей.

Однако СМИ обнаружили доказательства того, что метки используют не по назначению, а именно для того, чтобы следить за людьми. И это не всегда злые намерения. Например, некоторые родители, не отказались бы от такого приспособления, чтобы всегда знать, где находится ребенок. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.