В Москве пациенты с ОРВИ и COVID-19 могут обратиться за телемедконсультацией

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве расширены возможности телемедицины для пациентов, которые лечатся от коронавируса и ОРВИ на дому. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

Запись на консультации доступна через приложение "ЕМИАС. Телемедицина". Данные для входа в сервис присылают в СМС-сообщении после постановки диагноза.

Во время телемедицинской консультации врачи оценивают самочувствие пациентов и дают рекомендации по лечению. Кроме того, терапию могут скорректировать, а также предоставят ответы на вопросы. Результаты общения с медиками оформляются в виде протоколов и фиксируются в цифровых медкартах.

Новым сервисом телемедицины с 25 января воспользовались более 17 тысяч пациентов с диагностированным ОРВИ или COVID-19. Данная программа будет реализовываться до стабилизации эпидемиологической ситуации и снижения заболеваемости коронавирусом и ОРВИ.

Ранее Сергей Собянин объявил, что за два последних года врачи телемедицинского центра столицы провели больше 1,8 миллиона удаленных приемов. Градоначальник напомнил, что работа сервиса продолжается в круглосуточном режиме.