Врачи телемедицинского центра Москвы провели больше 1,8 млн удаленных приемов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

За два года врачи телемедицинского центра Москвы провели больше 1,8 миллиона удаленных приемов, сообщил Сергей Собянин на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Он подчеркнул, что власти будут использовать их опыт дистанционной работы, чтобы быстрее справиться с новым вызовом пандемии. По его словам, телемедицинский центр столицы продолжает работать в круглосуточном режиме.

"В первые волны COVID-19 именно возможности телемедицины помогли снизить нагрузку на больницы и поликлиники. Пациенты с COVID-19, которым было показано наблюдение на дому, вовремя получали лечение. Медики постоянно выходили с ними на связь и при ухудшении состояния вызывали скорую помощь", – сказал Собянин.

Он добавил, что летом 2021 года специалисты консультировали посетителей павильонов "Здоровая Москва" и помогали восстановиться после болезни.

Ранее стало известно, что Минздрав совместно с Минцифры протестирует применение телемедицинских сервисов для постановки диагноза и назначения лечения пациентам.

