С 1 июля углубленную диспансеризацию прошли свыше 200 тысяч россиян

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

В России углубленную диспансеризацию с 1 июля пришли около 212 000 граждан. Из них 84% переболели коронавирусом и имеют хронические заболевания, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании Владимира Путина.

По ее словам, 58,2% граждан подлежат диспансерному наблюдению.

"Причиной такого небольшого показателя является неблагоприятная эпидемическая обстановка в некоторых регионах. Как только ситуация улучшится, углубленная диспансеризация будет возобновлена. Мы на еженедельной основе проводим работу с регионами и смотрим за ситуацией", – передает слова Голиковой ТАСС.

Ранее вице-премьер высказалась на тему вакцин от коронавируса. Голикова заявила, что быстрое создание вакцин не означает их плохое качество. По ее словам, это указывает лишь на развитие науки.