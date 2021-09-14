С 1 июля углубленную диспансеризацию прошли свыше 200 тысяч россиян

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
В России углубленную диспансеризацию с 1 июля пришли около 212 000 граждан. Из них 84% переболели коронавирусом и имеют хронические заболевания, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании Владимира Путина.
По ее словам, 58,2% граждан подлежат диспансерному наблюдению.
"Причиной такого небольшого показателя является неблагоприятная эпидемическая обстановка в некоторых регионах. Как только ситуация улучшится, углубленная диспансеризация будет возобновлена. Мы на еженедельной основе проводим работу с регионами и смотрим за ситуацией", – передает слова Голиковой ТАСС.
Ранее вице-премьер высказалась на тему вакцин от коронавируса. Голикова заявила, что быстрое создание вакцин не означает их плохое качество. По ее словам, это указывает лишь на развитие науки.
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