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Москва 24

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Общество

13:51

Собянин включил постковидную диспансеризацию в перечень бесплатных медуслуг

мэр Москвы медицина общество

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сергей Собянин поручил направить 850 миллионов рублей на проведение углубленной диспансеризации переболевших COVID-19, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Правительство города внесло изменения в Территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2021–2023 годы, предусматривающие проведение углубленной диспансеризации переболевших коронавирусом.

Углубленная диспансеризация будет проходить в два этапа. Первый, помимо приема терапевта, включает семь исследований: общий и биохимический анализы крови, измерение насыщения крови кислородом, спирометрию. По показаниям – тест с 6-минутной ходьбой, для перенесших среднюю и тяжелую форму заболевания – определение концентрации D-димера в крови, а также рентгенографию органов грудной клетки.

По результатам обследований для уточнения диагноза пациента могут направить на второй этап углубленной диспансеризации и назначить дополнительные обследования. Если будут выявлены хронические неинфекционные заболевания, пациента поставят на диспансерное наблюдение. При наличии медицинских показаний ему назначат соответствующее лечение и медицинскую реабилитацию.

Порядок направления граждан на прохождение углубленной диспансеризации включает следующие основные положения:

  • Углубленную диспансеризацию могут пройти граждане, переболевшие коронавирусом. Ее также могут провести по инициативе гражданина, в отношении которого отсутствуют сведения о перенесенном заболевании COVID-19, при подаче им соответствующего заявления.
  • Планируемая дата проведения углубленной диспансеризации – не ранее 60 календарных дней после выздоровления гражданина, перенесшего COVID-19.
  • Медорганизации составляют поименный перечень граждан, подлежащих углубленной диспансеризации, а также формируют и ведут календарный план проведения диспансеризации с указанием осмотров врачами-специалистами, лабораторных, инструментальных и иных исследований, дат и мест их проведения, числа граждан.

На проведение углубленной диспансеризации в 2021 году Московскому городскому фонду обязательного медицинского страхования из федерального бюджета выделят 847,6 миллиона рублей.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила выплачивать пособие тем, кто своевременно проходит диспансеризацию.

Она указала, что своевременная плановая диагностика с учетом достижений современной медицины могла бы помочь выявить опасные для жизни заболевания.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19
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