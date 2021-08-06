В России предложили ввести новое пособие

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила выплачивать пособие тем, кто своевременно проходит диспансеризацию. Об этом сообщает RT.
В обращении на имя министра труда и социальной защиты Антона Котякова она указала, что своевременная плановая диагностика с учетом достижений современной медицины могла бы помочь выявить опасные для жизни заболевания.
"В целях улучшения здоровья россиян прошу Вас рассмотреть <...> выплату пособия один раз в три года в размере 10 тысяч рублей за своевременное прохождение бесплатной полной плановой диспансеризации без пропусков", – указала Волынец в письме.
Общественница также предложила реализовать в стране программу "Здоровая Россия" для информирования населения о бесплатных обследованиях. По ее мнению, обозначенные шаги позволили бы повысить внимание граждан к сохранению здоровья и анализам.
Ранее Сергей Собянин рассказал о возобновлении программы диспансеризации в павильонах "Здоровая Москва". Программа доступна для всех горожан, но в первую очередь ее приглашают пройти переболевших коронавирусом.
В России запустят программу медицинской реабилитации после коронавируса
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: