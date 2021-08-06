В России предложили ввести новое пособие

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила выплачивать пособие тем, кто своевременно проходит диспансеризацию. Об этом сообщает RT.

В обращении на имя министра труда и социальной защиты Антона Котякова она указала, что своевременная плановая диагностика с учетом достижений современной медицины могла бы помочь выявить опасные для жизни заболевания.

"В целях улучшения здоровья россиян прошу Вас рассмотреть <...> выплату пособия один раз в три года в размере 10 тысяч рублей за своевременное прохождение бесплатной полной плановой диспансеризации без пропусков", – указала Волынец в письме.

Общественница также предложила реализовать в стране программу "Здоровая Россия" для информирования населения о бесплатных обследованиях. По ее мнению, обозначенные шаги позволили бы повысить внимание граждан к сохранению здоровья и анализам.

Ранее Сергей Собянин рассказал о возобновлении программы диспансеризации в павильонах "Здоровая Москва". Программа доступна для всех горожан, но в первую очередь ее приглашают пройти переболевших коронавирусом.

