Диспансеризация в павильонах "Здоровая Москва" возобновится с августа – Собянин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В павильонах "Здоровая Москва" с августа возобновится диспансеризация. Ее смогут пройти все желающие, но в первую очередь приглашаются те, кто переболел коронавирусом, сообщил Сергей Собянин.

"Сегодня все эти мощности (поликлиники и павильоны "Здоровая Москва". – Прим. ред.) быстро освобождаются, поэтому мы в ближайшее время будем переводить павильоны в парках, чтобы они вновь начали работать на прием пациентов, и оказывать им содействие в диагностике их здоровья", – заявил мэр в эфире телеканала "Россия 1".

Уточняется, что ранее павильоны "Здоровая Москва" были переведены под работу исключительно для вакцинации от COVID-19.

При этом власти Москвы призвали жителей соблюдать осторожность и продолжать вакцинироваться от коронавируса.

"Все равно ковид никуда не денется, и опасность существует", – подчеркнул градоначальник.

Ранее Собянин рассказал, что в столице выявляемость случаев заболевания коронавирусной инфекцией за неделю снизилась на 27%. Мэр выразил надежду, что ситуация с заболеваемостью COVID-19 в столице стабилизируется.

