Собянин заявил, что в Москве от коронавируса привились 1 млн пенсионеров

23 июля, 21:14
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Число столичных пенсионеров, прошедших вакцинацию от коронавирусной инфекции, достигло 1 миллиона, сообщил Сергей Собянин.
"Сегодня миллион пенсионеров в Москве привились. Миллион. Никаких там сложных последствий нет, наоборот, эти люди, мы видим, меньше болеют и значительно просто в разы, в разы меньше смертность", – заявил мэр Москвы в эфире канала "Россия 1".
Также Собянин обратился к еще не успевшим привиться пожилым жителям столицы, призвав их найти время и пройти вакцинацию.
"Вот сейчас даже на спаде заболеваемости (вы можете. – Прим. ред.) прийти в свои поликлиники, выбрать удобное время или прийти в парки, где прививаются, и все-таки вакцинироваться", – отметил Собянин.
Ранее Собянин сообщил, что в Москве ежедневно прививаются от коронавируса около 90 тысяч человек. При этом власти Москвы надеются, что столица преодолела пик заболеваемости COVID-19: по словам мэра, в городе уже пятую неделю снижается число случаев коронавируса.
Собянин выразил надежду, что Москва прошла пик заболеваемости COVID-19
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