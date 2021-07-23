Собянин выразил надежду, что Москва прошла пик заболеваемости COVID-19

15:00
Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин
Власти Москвы надеются, что столица преодолела пик заболеваемости COVID-19. Об этом заявил Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1".
По словам мэра, в городе уже пятую неделю снижается число случаев коронавируса.
"В целом мы видим, что происходит снижение заболеваемости. Это, конечно, положительно, означает, что мы эти пики прошли, и надеюсь, что дальше будет улучшение", – сказал он.
Градоначальник отметил, что, несмотря на общее улучшение ситуации, количество госпитализаций с коронавирусной инфекцией снижается медленнее. Это связано с тем, что у людей течение болезни становится более тяжелым, поэтому они попадают в больницы, а кто-то – в реанимации.
При этом, по словам Собянина, в Москве ежедневно прививаются от коронавируса около 90 тысяч человек.
"Пункты вакцинации продолжают работать достаточно напряженно", – подчеркнул мэр.
За минувшие сутки в Москве выявили 3 425 новых случаев коронавируса. Госпитализация потребовалась 1 136 пациентам.
Выздоровели в течение дня 7 010 пациентов, скончались 107. За весь период пандемии COVID-19 в столице переболели 1 319 555 человек.
В Москве выявили 3 425 новых случаев коронавируса
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: