Собянин выразил надежду, что Москва прошла пик заболеваемости COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

Власти Москвы надеются, что столица преодолела пик заболеваемости COVID-19. Об этом заявил Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1".

По словам мэра, в городе уже пятую неделю снижается число случаев коронавируса.

"В целом мы видим, что происходит снижение заболеваемости. Это, конечно, положительно, означает, что мы эти пики прошли, и надеюсь, что дальше будет улучшение", – сказал он.

Градоначальник отметил, что, несмотря на общее улучшение ситуации, количество госпитализаций с коронавирусной инфекцией снижается медленнее. Это связано с тем, что у людей течение болезни становится более тяжелым, поэтому они попадают в больницы, а кто-то – в реанимации.

При этом, по словам Собянина, в Москве ежедневно прививаются от коронавируса около 90 тысяч человек.

"Пункты вакцинации продолжают работать достаточно напряженно", – подчеркнул мэр.

За минувшие сутки в Москве выявили 3 425 новых случаев коронавируса. Госпитализация потребовалась 1 136 пациентам.

Выздоровели в течение дня 7 010 пациентов, скончались 107. За весь период пандемии COVID-19 в столице переболели 1 319 555 человек.

