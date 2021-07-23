Все российские вакцины от COVID-19 подходят для ревакцинации – Мурашко

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что все российские вакцины против COVID-19 подходят для повторной вакцинации.
"Все вакцины могут использоваться для повторной вакцинации", – сказал он в ходе прямого эфира "Разберемся в вакцинах вместе" Российского общества "Знание".
В настоящее время для вакцинации россиян используется четыре препарата – "Спутник V", "Спутник Лайт", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак".
Также он рассказал, что данные об исследовании вакцины против COVID-19 "Спутник V" будут опубликованы к октябрю текущего года.
"Итоговые данные клинических исследований вакцины от коронавируса "Спутник V" будут подготовлены к октябрю. По остальным вакцинам мы планируем, что конец 2021 года и начало 2022 года, первый квартал – по "КовиВаку", – подчеркнул Мурашко.
Ранее руководитель филиала центра "Вектор" в Екатеринбурге рассказал, что очень серьезным оружием против появления новых штаммов является вакцинация. Он отметил, чем больше будет появляться новых мутаций вируса, тем выше вероятность того, что рано или поздно появится такой штамм, который сможет ускользнуть от действия вакцин.
Эксперт также подчеркнул, что согласен с заявлением директора Всемирной организации здравоохранения Тедроса Адханома Гебрейесуса о том, что в мире могут появиться новые варианты коронавируса, которые окажутся опаснее, чем нынешний штамм "Дельта".
В ВОЗ предупредили о новых опасных штаммах коронавируса
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