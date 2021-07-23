В Москве выявили 3 425 новых случаев коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

В Москве за последние сутки подтвердили 3 425 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает Оперштаб.

Госпитализация потребовалась 1 136 пациентам. На искусственной вентиляции легких (ИВЛ) находятся 585 человек, скончались 107 пациентов.

За последние сутки выздоровели 7 010 пациентов, у которых ранее был диагностирован коронавирус. Общее число выздоровевших в Москве – 1 319 555 человек.

В России за последние сутки выявили 23 811 новых случаев коронавируса. Всего в РФ зарегистрировано 6 078 522 случая COVID-19.

Ранее в Центре Гамалеи заявили о спаде заболеваемости COVID-19 в Москве. Аналогичная тенденция отмечается и в целом по стране.

