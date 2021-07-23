В России за сутки выявили 23 811 новых случаев коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В России за последние сутки выявили 23 811 новых случаев коронавирусной инфекции. Из них клинических проявлений не было в 10,5% (2 495) случаев, передает Оперштаб.

За это время в Москве выявлено 3 425 новых случаев, в Московской области – 1 965, в Санкт-Петербурге – 1 940, в Нижегородской области – 536, в Красноярском крае – 491. Наименьшие темпы прироста отмечены в Орловской области, Республике Татарстан, а также в Москве.

За последние 24 часа от COVID-19 выздоровели 22 547 человек, а за весь период пандемии – 5 450 004. Скончались от коронавирусной инфекции 795 пациентов, за весь период – 152 296.

Всего в РФ к настоящему времени зафиксировано 6 078 522 случая коронавируса.

Ранее стало известно, что Федеральное медико-биологическое агентство России разработало и зарегистрировало новую тест-систему, позволяющую выявлять наиболее актуальные штаммы коронавируса.

Набор реагентов "АмплиТест SARS-CoV-2 VOC v.2" позволяет определять, каким из штаммов заражен пациент за счет выявления мутаций, характерных для вариантов "Альфа", "Бетта", "Гамма" и "Дельта".

