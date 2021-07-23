Мурашко заявил об отсутствии планов по обязательной вакцинации детей от COVID-19

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Никаких обязательных требований по вакцинации детей от коронавируса в России не планируется, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

По его словам, повышенной заболеваемости коронавирусной инфекцией среди детей нет.

"Никаких обязательных требований по вакцинации детей, тем более по допуску к обучению, мы не планируем", – сказал он в прямом эфире в рамках просветительской кампании "Разберемся в вакцинах вместе", организованной обществом "Знание".

Ранее Михаил Мурашко сообщил, что ведомство разрешило применение вакцины от коронавируса "Спутник V" для беременных. Он отметил, что такое решение принято экспертами.

Вакцинацию могут пройти женщины с высоким риском тяжелого течения COVID-19. По данным Минздрава, в настоящее время под наблюдением врачей находятся порядка 10 тысяч беременных с коронавирусом.

