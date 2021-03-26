Ученые выяснили, что антитела после прививки от COVID-19 передаются ребенку через плаценту

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Беременные и кормящие женщины после прививки от коронавируса получают устойчивый иммунитет, при этом новорожденный ребенок может получить антитела через плаценту или грудное молоко, выяснили американские ученые. Результаты их исследования опубликованы в American Journal of Obstetrics and Gynecology.

В опыте Национального института здоровья (NIH) США приняла участие 131 женщина, в том числе 84 беременные и 31 кормящая. Предварительно все они прошли вакцинацию препаратами от компаний Pfizer и Moderna. Забор образцов для анализа осуществляли с 17 декабря 2020 года по 2 марта 2021 года.

"mRNA-вакцины от COVID-19 вырабатывали устойчивый гуморальный иммунитет у беременных и кормящих женщин, при этом иммуногенность и реактогенность были аналогичны тем, которые наблюдались у небеременных женщин. Выработанный с помощью вакцины иммунный ответ был значительно сильнее, чем в случае ответной реакции на естественное инфицирование", – говорится в исследовании.

При этом было установлено, что антитела после вакцинации содержались во всех образцах грудного молока и пуповинной крови женщин, что может служить свидетельством того, что иммунитет матери передается ее новорожденным детям.

"Теперь у нас есть четкие доказательства того, что вакцины от COVID-19 могут вызывать иммунитет, который будет защищать младенцев. Мы надеемся, что это исследование вдохновит разработчиков вакцин признать важность изучения беременных и кормящих женщин и включить их в испытания (вакцин. – Прим. ред.)", – цитирует одного из авторов исследования Галит Альтер телеканал Fox 5.

Ранее в Японии заявили о возможном выявлении первого случая передачи коронавирусной инфекции от матери к новорожденному ребенку. Уточнялось, что эксперты сделали малышу ПЦР-тест сразу после рождения. Анализы показали положительный результат. Однако врачи отметили, что жизни младенца ничего не угрожает.