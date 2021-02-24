Ученые узнали о случаях преждевременных родов из-за COVID-19

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Женщинам, у которых был подтвержден коронавирус, значительно чаще свойственны преждевременные роды, сообщили ученые Имперского колледжа Лондона.

Так, в Великобритании преждевременные роды случились у 12 процентов женщин с COVID-19. При этом в среднем по стране недоношенные дети появляются у 7,5 процента британок.

В США подобное произошло с 15,7 процента беременных женщин с коронавирусом или подозрением на инфекцию, что на 57 процентов выше усредненного показателя.

Исследователи подчеркнули, что заражение не приводит к появлению на свет ребенка с недостаточным весом или рождению мертвого плода, передает Sky News.

Что касается риска умереть от осложнений, связанных с коронавирусом, у беременных он такой же, как и у остальных женщин того же возраста и состояния здоровья.

Ведущий научный сотрудник НМИЦ эндокринологии Минздрава Сергей Боголюбов ранее рассказал о рисках нарушения сексуальной функции у мужчин после COVID-19.