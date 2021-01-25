В Минздраве рассказали, когда лучше планировать беременность переболевшим COVID-19

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Переболевшим коронавирусной инфекцией женщинам посоветовали планировать беременность не ранее чем через три месяца после выздоровления. Такие рекомендации выдали в министерстве здравоохранения РФ.

Известно, что Минздрав 25 января выпустил методические рекомендации по организации оказания медпомощи беременным, роженицам, родильницам и новорожденным при COVID-19. Документ был размещен на официальном сайте ведомства.

"Планировать беременность рекомендуется не ранее трех месяцев после перенесенной COVID-19 с целью снижения риска развития ВТЭО (венозных тромбоэмболических осложнений. – Прим. ред.) и возможного тератогенного влияния на плод препаратов, включенных в схемы лечения новой коронавирусной инфекции", – сообщается в документе.

Отмечается, что специалистам пока неизвестно, какие последствия для репродуктивного здоровья женщин может нести коронавирус.

Ранее в Минздраве сообщили, что беременные женщины чаще болеют COVID-19. Кроме того, риск заражения коронавирусом увеличивается, если беременная работает в здравоохранении или других общественных профессиях.

20 января в Центре Гамалеи оценили возможность применения "Спутника V" беременными. По словам специалистов, необходимые исследования пока не были проведены.