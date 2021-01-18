В Болгарии родился ребенок с антителами к COVID-19

Фото: depositphotos/Bork

В Болгарии родился ребенок с антителами к коронавирусу, сообщает национальное радио страны.

Уточняется, что во время беременности его 28-летняя мать была госпитализирована с высокой температурой и кашлем. Женщине диагностировали коронавирусную инфекцию. Вирус вызвал изменения в плаценте и замедлил развитие плода, поэтому было решено провести кесарево сечение.

На свет появился малыш весом 2,75 килограмма и ростом 46 сантиметров, которому сразу провели тест на наличие COVID-19. Результаты показали, что у ребенка есть антитела к нему.

Уточняется, что новорожденный здоров, вместе с матерью его выпишут в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что в Петербурге семья новорожденного ребенка умерла от коронавируса в течение нескольких дней. Речь идет о 36-летней женщине, а также бабушке и дедушке малыша.