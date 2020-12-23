Младенца, чья семья умерла от коронавируса в Санкт-Петербурге, перевели из реанимации

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Младенца, чья семья умерла от коронавируса, перевели из реанимации в обычную палату, сообщает РИА Новости со ссылкой на аппарат местного уполномоченного по правам ребенка.
"Малыш, семья которого скончалась от COVID-19, 21 декабря был переведен из реанимационного отделения больницы в палату", – отметили в аппарате.
Подчеркивается, что в состоянии здоровья малыша имеется положительная динамика. В частности, ребенок хорошо прибавляет в весе. Отмечается, что он останется под наблюдением врачей до Нового года.
В аппарате омбудсмена также рассказали, что родственница ребенка подала заявление об опекунстве над ним. Его могут принять, если не будет установлено отцовство.
Ранее сообщалось, что семья новорожденного ребенка умерла от коронавируса в течение нескольких дней. Речь идет о 36-летней женщине, а также бабушке и дедушке малыша. Ребенка удалось спасти врачам, мать находилась на 32-й неделе беременности.
За последние сутки в Санкт-Петербурге обнаружили 3 749 новых случаев COVID-19. Всего на территории РФ за минувшие 24 часа зарегистрировали 27 250 заболевших коронавирусом.
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