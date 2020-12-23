Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Регионы

18:54

Младенца, чья семья умерла от коронавируса в Санкт-Петербурге, перевели из реанимации

регионы

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Младенца, чья семья умерла от коронавируса, перевели из реанимации в обычную палату, сообщает РИА Новости со ссылкой на аппарат местного уполномоченного по правам ребенка.

"Малыш, семья которого скончалась от COVID-19, 21 декабря был переведен из реанимационного отделения больницы в палату", – отметили в аппарате.

Подчеркивается, что в состоянии здоровья малыша имеется положительная динамика. В частности, ребенок хорошо прибавляет в весе. Отмечается, что он останется под наблюдением врачей до Нового года.

В аппарате омбудсмена также рассказали, что родственница ребенка подала заявление об опекунстве над ним. Его могут принять, если не будет установлено отцовство.

Ранее сообщалось, что семья новорожденного ребенка умерла от коронавируса в течение нескольких дней. Речь идет о 36-летней женщине, а также бабушке и дедушке малыша. Ребенка удалось спасти врачам, мать находилась на 32-й неделе беременности.

За последние сутки в Санкт-Петербурге обнаружили 3 749 новых случаев COVID-19. Всего на территории РФ за минувшие 24 часа зарегистрировали 27 250 заболевших коронавирусом.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать