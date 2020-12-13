Власти Петербурга заявили о беспрецедентной нагрузке на COVID-стационары

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

В Санкт-Петербурге возросла нагрузка на стационары, перепрофилированные под прием больных с коронавирусом. Об этом на своей странице "ВКонтакте" написал председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

По его словам, в городе на 6,1% выросло количество госпитализаций по сравнению с прошлой неделей.

"Установлен исторический максимум недельной госпитализации в перепрофилированные под работу с инфекционными больными стационары – 5 785 человек. Нагрузка на стационарную службу беспрецедентна", – написал Лисовец.

Отмечается, что в городе за последние сутки коронавирусом заболели 3 768 человек. Всего с начала пандемии выявлено 174 486 случаев заражения COVID-19.

Ранее власти Санкт-Петербурга попросили туристов не приезжать в город в новогодние праздники. Гостям напомнили, что работу всех кафе и ресторанов в Петербурге приостановят с 30 декабря по 3 января. С 25 декабря по 29 декабря и с 4 января по 10 января предприятия не смогут принимать посетителей с 19:00 до 6:00. Кроме того, до 10 января в городе приостановят работу музеи, театры, выставки и концерты.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала ограничительные меры, введенные властями Петербурга, адекватными в связи со сложившейся ситуацией.

