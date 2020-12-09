Попова назвала адекватными ограничительные меры в Петербурге

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Ограничительные меры, введенные властями Петербурга, принимают для сдерживания пандемии COVID-19, они являются адекватными в связи со сложившейся ситуацией, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Они абсолютно адекватны сегодняшней ситуации. Главное, чтобы принятые решения четко соблюдались и контроль за ними был неукоснительным", – приводятся слова Поповой на сайте администрации города.

Кроме того, глава ведомства отметила, что ситуация в Петербурге в настоящий момент управляемая.

"Уже вторую неделю уровень заболеваемости в городе стабилизирован. Но необходимо, чтобы в дальнейшем он снижался", – подчеркнула Попова.

Ранее власти Санкт-Петербурга попросили туристов не приезжать в город в новогодние праздники. Гостям напомнили, что работу всех кафе и ресторанов в Петербурге приостановят с 30 декабря по 3 января. С 25 декабря по 29 декабря и с 4 января по 10 января предприятия не смогут принимать посетителей с 19:00 до 6:00. Кроме того, до 10 января в городе приостановят работу музеи, театры, выставки и концерты.

