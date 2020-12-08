В Петербурге предложили привлечь к ответственности бары за отказ закрыться на праздники

Власти Санкт-Петербурга сообщили, что из-за сложной ситуации с COVID-19 Северная столица близка к полному локдауну. В связи с этим на новогодние праздники в городе введут новые ограничения, касающиеся работы общепита, а также городских музеев и театров. При этом некоторые владельцы баров и ресторанов готовы их бойкотировать и принимать гостей даже под угрозой закрытия. Выясняем, можно ли урегулировать конфликт интересов бизнеса и общественного здравоохранения.



Фото: портал мэра и правительства Москвы

Перед "красной чертой"

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что город близок к полному локдауну. По его словам, больницы и поликлиники в Северной столице уже работают на максимальной мощности, а врачи – на пределе эффективности.

"Нельзя допустить, чтобы новогодние праздники превратились в марафон передачи коронавируса и в конечном счете обернулись для тысяч горожан госпитализацией или еще более тяжким исходом", – подчеркнул он.

Беглов уточнил, что после Нового года может наступить "красная черта", которая приведет к отмене плановой медпомощи в стационарах и переводу всех клиник на инфекционный режим.





Александр Беглов губернатор Санкт-Петербурга Борьба с эпидемией – это взаимная ответственность. Давайте воспользуемся шансом и будем соблюдать правила.

Согласно указу губернатора, с 30 декабря по 3 января общепиту в городе запрещено принимать гостей. Работать в эти дни смогут только заведения, готовящие еду навынос и для доставки. Исключение также составляют производственные столовые. Кроме того, перекусить можно будет на вокзалах, в аэропорту и на заправках.

А с 25 по 29 декабря и с 4 по 10 января предприятия общепита не смогут принимать посетителей с 19:00 до 6:00. Также с 30 декабря по 10 января в Санкт-Петербурге будут закрыты все музеи, театры и концертные площадки.

Однако некоторые владельцы баров и ресторанов Петербурга категорически отказываются соблюдать антиковидные правила. Уже около ста заведений выступили против прекращения работы в новогодние праздники и намерены продолжать принимать посетителей.



Рестораторы Санкт-Петербурга создали "Карту сопротивления"

Рестораторы даже создали "Карту сопротивления". На ней отмечены заведения, которые продолжают обслуживание в обычном режиме, несмотря ни на какие ограничения. Некоторые точки работают "с закрытой дверью" и держат связь с гостями в соцсетях или по телефону.

По мнению предпринимателей, если они будут соблюдать вводимые ограничения, то точно закроются раз и навсегда. Во многих случаях клиенты заведений оплатили проведение мероприятий еще несколько месяцев назад, а теперь требуют вернуть деньги.

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов также заявил, что рестораторы города объявили кампанию гражданского неповиновения из-за того, что иначе не могут, а запрет на работу полностью лишает их дохода. Поэтому бизнес-омбудсмен предлагает создать совместную группу для обсуждения этого вопроса.

В свою очередь, в пресс-службе администрации губернатора Санкт-Петербурга отметили, что власти пытаются помочь заведениям, однако продолжение работы баров и ресторанов представляет угрозу для гостей и персонала.





пресс-служба администрации губернатора Санкт-Петербурга Работа ресторанов не остановлена, они продолжают работать на доставку, им предложены коллаборации с уличными городскими мероприятиями, поэтому говорить о том, что бизнес убивают, – риторическая драматизация. Речь идет о том, чтобы люди не собирались в закрытых помещениях.

Кроме того, представитель городского комитета по контролю за имуществом (ККИ) сообщила, что часть баров и ресторанов на "Карте сопротивления" уже были замечены за нарушением мер профилактики COVID-19 и работой в ночное время суток. Собеседница уточнила, что в конце ноября в ходе рейда были выявлены 16 подобных заведений.

26 097 новых случаев заражения коронавирусом. Из них на Санкт-Петербург пришлось 3 734 .

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал , что меры по борьбе с коронавирусом, которые действуют в России сегодня, позволяют не вводить новых ограничений в стране. В частности, нет никакой необходимости прекращать сообщение между регионами. В России за последние сутки выявили новых случаев заражения коронавирусом. Из них на Санкт-Петербург пришлось

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Рестораны для переболевших?

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко предложил властям Северной столицы открыть рестораны и кафе в новогоднюю ночь только для переболевших COVID-19. Туда же можно будет пускать, по его мнению, и тех, кто сделал прививку от коронавируса.

"Прежде всего я бы просил рестораторов не артачиться, потому что не надо лезть на рожон, а мы сделаем все для того, чтобы им помочь восстановиться, чтобы они работали нормально. Это не власти виноваты – власти выполняют то, что им предписано. Так что давайте успокоимся, сделаем все для нашего бизнеса, который действительно страдает как никто", – пояснил парламентарий.

Онищенко также выразил надежду, что до Нового года ситуация в Санкт-Петербурге "еще может поправиться".

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Андрей Анохин рассказал Москве 24, что сейчас ситуация в Северной столице действительно напряженная. По его словам, больницы и врачи находятся уже на пределе.

"Пока мы справляемся, но в любой момент, если эпидемия качнется в сторону очередного роста, то не будет мест для пациентов в больнице. Представьте, что к этим новогодним праздникам, кроме петербуржцев, большое количество которых находится в больнице, добавятся еще приезжие из регионов. Нам надо, чтобы в эти дни туристы со всей России не съехались и чтобы потом они болезнь не повезли из Петербурга в регионы", – пояснил он.





Андрей Анохин депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Я считаю, что это просто неадекватное восприятие ситуации у бизнесменов. Вопрос не в том, что мы хотим ударить по бизнесу, а в том, что мы в принципе хотим сохранить экономическую активность в Санкт-Петербурге, чтобы город не закрывался полностью из-за того, что не будет мест в больницах.

По словам депутата, у владельцев общепита есть возможность перейти на доставку блюд на дом, поэтому бойкотирующих нужно привлекать к ответственности за нарушения "эпидемиологических законов". "Помимо общепита, есть и другие бизнесы, которые пока работают, и мы тоже не хотим их закрывать, потому что понимаем, какой сейчас сложный период", – добавил Анохин.



Фото: портал мэра и правительства Москвы

Ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, вирусолог Максим Скулачев считает, что единственный способ борьбы с эпидемией – это ограничения в той или иной степени. По его словам, главы регионов в этом случае руководствуются двумя показателями: количеством заболевших в день и числом свободных коек в больницах.

"Новогодние корпоративы и посиделки в барах – это большое количество общающихся друг с другом людей. Из них тысячи и даже десятки тысяч могут заразиться коронавирусом при том уровне заболеваемости, который сейчас есть в Петербурге. Затем определенный процент попадает в реанимацию. Если этот процент превышает количество коек, то начнется коллапс. А те люди, которым, например, нужен кислород, просто будут умирать", – подчеркнул специалист в беседе с Москвой 24.





Максим Скулачев ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, вирусолог Все люди сейчас разделяются на две части: те, кто столкнулся с инфекцией, и те, кто только читает о ней в газетах и в интернете. У тех, у кого, например, родственники попали в больницу или, не дай бог, погибли, не возникает вопросов, что сейчас не время ходить по ресторанам. Все остальные считают, что ситуация гораздо проще, чем кажется, и не страшнее, чем при гриппе.

Скулачев согласен с тем, что переболевшим COVID-19 безопасно посещать рестораны, так как у них есть собственный иммунитет, но их невозможно на глаз отличить от остальных людей. При этом, по его словам, бизнесу нужны меры поддержки от властей, чтобы не допустить разорения.