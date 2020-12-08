В Петербурге предложили привлечь к ответственности бары за отказ закрыться на праздники

Власти Санкт-Петербурга сообщили, что из-за сложной ситуации с COVID-19 Северная столица близка к полному локдауну. В связи с этим на новогодние праздники в городе введут новые ограничения, касающиеся работы общепита, а также городских музеев и театров. При этом некоторые владельцы баров и ресторанов готовы их бойкотировать и принимать гостей даже под угрозой закрытия. Выясняем, можно ли урегулировать конфликт интересов бизнеса и общественного здравоохранения.
Перед "красной чертой"
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что город близок к полному локдауну. По его словам, больницы и поликлиники в Северной столице уже работают на максимальной мощности, а врачи – на пределе эффективности.
"Нельзя допустить, чтобы новогодние праздники превратились в марафон передачи коронавируса и в конечном счете обернулись для тысяч горожан госпитализацией или еще более тяжким исходом", – подчеркнул он.
Беглов уточнил, что после Нового года может наступить "красная черта", которая приведет к отмене плановой медпомощи в стационарах и переводу всех клиник на инфекционный режим.
Согласно указу губернатора, с 30 декабря по 3 января общепиту в городе запрещено принимать гостей. Работать в эти дни смогут только заведения, готовящие еду навынос и для доставки. Исключение также составляют производственные столовые. Кроме того, перекусить можно будет на вокзалах, в аэропорту и на заправках.
А с 25 по 29 декабря и с 4 по 10 января предприятия общепита не смогут принимать посетителей с 19:00 до 6:00. Также с 30 декабря по 10 января в Санкт-Петербурге будут закрыты все музеи, театры и концертные площадки.
Однако некоторые владельцы баров и ресторанов Петербурга категорически отказываются соблюдать антиковидные правила. Уже около ста заведений выступили против прекращения работы в новогодние праздники и намерены продолжать принимать посетителей.
Рестораторы Санкт-Петербурга создали "Карту сопротивления"
Рестораторы даже создали "Карту сопротивления". На ней отмечены заведения, которые продолжают обслуживание в обычном режиме, несмотря ни на какие ограничения. Некоторые точки работают "с закрытой дверью" и держат связь с гостями в соцсетях или по телефону.
По мнению предпринимателей, если они будут соблюдать вводимые ограничения, то точно закроются раз и навсегда. Во многих случаях клиенты заведений оплатили проведение мероприятий еще несколько месяцев назад, а теперь требуют вернуть деньги.
Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов также заявил, что рестораторы города объявили кампанию гражданского неповиновения из-за того, что иначе не могут, а запрет на работу полностью лишает их дохода. Поэтому бизнес-омбудсмен предлагает создать совместную группу для обсуждения этого вопроса.
В свою очередь, в пресс-службе администрации губернатора Санкт-Петербурга отметили, что власти пытаются помочь заведениям, однако продолжение работы баров и ресторанов представляет угрозу для гостей и персонала.
Кроме того, представитель городского комитета по контролю за имуществом (ККИ) сообщила, что часть баров и ресторанов на "Карте сопротивления" уже были замечены за нарушением мер профилактики COVID-19 и работой в ночное время суток. Собеседница уточнила, что в конце ноября в ходе рейда были выявлены 16 подобных заведений.
Рестораны для переболевших?
Депутат Госдумы Геннадий Онищенко предложил властям Северной столицы открыть рестораны и кафе в новогоднюю ночь только для переболевших COVID-19. Туда же можно будет пускать, по его мнению, и тех, кто сделал прививку от коронавируса.
"Прежде всего я бы просил рестораторов не артачиться, потому что не надо лезть на рожон, а мы сделаем все для того, чтобы им помочь восстановиться, чтобы они работали нормально. Это не власти виноваты – власти выполняют то, что им предписано. Так что давайте успокоимся, сделаем все для нашего бизнеса, который действительно страдает как никто", – пояснил парламентарий.
Онищенко также выразил надежду, что до Нового года ситуация в Санкт-Петербурге "еще может поправиться".
Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Андрей Анохин рассказал Москве 24, что сейчас ситуация в Северной столице действительно напряженная. По его словам, больницы и врачи находятся уже на пределе.
"Пока мы справляемся, но в любой момент, если эпидемия качнется в сторону очередного роста, то не будет мест для пациентов в больнице. Представьте, что к этим новогодним праздникам, кроме петербуржцев, большое количество которых находится в больнице, добавятся еще приезжие из регионов. Нам надо, чтобы в эти дни туристы со всей России не съехались и чтобы потом они болезнь не повезли из Петербурга в регионы", – пояснил он.
По словам депутата, у владельцев общепита есть возможность перейти на доставку блюд на дом, поэтому бойкотирующих нужно привлекать к ответственности за нарушения "эпидемиологических законов". "Помимо общепита, есть и другие бизнесы, которые пока работают, и мы тоже не хотим их закрывать, потому что понимаем, какой сейчас сложный период", – добавил Анохин.
Ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, вирусолог Максим Скулачев считает, что единственный способ борьбы с эпидемией – это ограничения в той или иной степени. По его словам, главы регионов в этом случае руководствуются двумя показателями: количеством заболевших в день и числом свободных коек в больницах.
"Новогодние корпоративы и посиделки в барах – это большое количество общающихся друг с другом людей. Из них тысячи и даже десятки тысяч могут заразиться коронавирусом при том уровне заболеваемости, который сейчас есть в Петербурге. Затем определенный процент попадает в реанимацию. Если этот процент превышает количество коек, то начнется коллапс. А те люди, которым, например, нужен кислород, просто будут умирать", – подчеркнул специалист в беседе с Москвой 24.
Скулачев согласен с тем, что переболевшим COVID-19 безопасно посещать рестораны, так как у них есть собственный иммунитет, но их невозможно на глаз отличить от остальных людей. При этом, по его словам, бизнесу нужны меры поддержки от властей, чтобы не допустить разорения.