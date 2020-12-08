Титов прокомментировал решение баров Петербурга создать "Карту сопротивления"

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Бары и кафе Санкт-Петербурга, которые отказываются исполнять ограничительные меры в новогодние праздники, находятся под риском банкротства из-за предстоящей потери доходов. Об этом сообщил уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

Так он прокомментировал создание некоторыми заведениями города "Карты сопротивления", на которой отметили свое местонахождение и написали о работе, несмотря на ограничения.

"Петербург оказался на том стыке, рубеже, называйте как хотите, когда экономика невольно перерастает в политику", – цитирует Титова ТАСС.

По его мнению, рестораторы города объявили кампанию гражданского неповиновения не просто от желания, а из-за того, что иначе не могут. Он пояснил, что запрет на работу полностью лишает их дохода.

"Компенсировать это им никто не собирается. Соответственно, перед "экономической смертью" им ничего не остается, как демонстративно сопротивляться", – подчеркнул Титов.

Он добавил, что власть Петербурга может ускорить гибель ресторанного бизнеса с помощью административного контроля, а может пойти на компромисс и оставить людям рабочие места. Титов предложил создать совместную группу для обсуждения этого вопроса, однако, по его словам, ответа пока не последовало.

Ранее власти Санкт-Петербурга попросили туристов не приезжать в Северную столицу в новогодние праздники. Гостям напомнили, что работу всех кафе и ресторанов в Санкт-Петербурге приостановят с 30 декабря по 3 января. С 25 декабря по 29 декабря и с 4 января по 10 января предприятия не смогут принимать посетителей с 19:00 до 6:00. Кроме того, до 10 января в городе приостановят работу музеи, театры, выставки и концерты.

После этого около ста кафе и баров выступили против прекращения работы в новогодние праздники. Они намерены продолжать принимать посетителей. Некоторые заведения работают "с закрытой дверью" и держат связь с гостями в соцсетях или по телефону.

В администрации добавили, что нарушителям грозит наказание.

7 декабря губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал, что город сейчас близок к полному локдауну. По его словам, больницы в городе уже работают на максимальной мощности. Он уточнил, что после Нового года может наступить "красная черта", которая приведет к отмене плановой медпомощи в стационарах и переводу всех клиник на инфекционный режим.

