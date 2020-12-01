Мишустин поручил регионам РФ решительнее принимать ограничения по COVID-19

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал глав регионов РФ с высокой заболеваемостью коронавирусом решительнее принимать ограничительные меры. Об этом он заявил на заседании президиума совета по борьбе с распространением COVID-19.

"Ситуация с коронавирусом в субъектах РФ по-прежнему развивается неравномерно. Руководители регионов, где высокая заболеваемость и система здравоохранения серьезно загружена, должны более решительно применять ограничительные меры, особенно в тех муниципалитетах, где ситуация наиболее острая", – цитирует ТАСС слова Мишустина.

В ходе заседания премьер-министр также подчеркнул, что в настоящее время в больницах и поликлиниках РФ практически все силы направлены на борьбу с коронавирусной инфекцией.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что введение тотального масочного режима во всех регионах России нецелесообразно. Мурашко подчеркивал, что в регионах разработана гибкая система введения ограничений, а потому вводить одновременно на всей территории одинаковый режим не имеет смысла.

Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов отмечал, что для скорого выхода России на плато по COVID-19 требуется соблюдение гражданами всех противоэпидемических мер. По его словам, эффективная борьба с пандемией невозможна без соблюдения санитарных и противоэпидемиологических норм.

За последние сутки в России подтвердили 26 402 новых случая коронавируса. Без клинических проявлений выявлено 5 694 случая (21,6%). Всего в России выявлено 2 322 056 случаев коронавируса.

