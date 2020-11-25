Инфекционист назвал условия выхода РФ на плато по коронавирусу

Фото: Портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Для скорого выхода России на плато по COVID-19 требуется соблюдение гражданами всех противоэпидемических мер. Об этом рассказал врач-инфекционист, директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в эфире радио Sputnik.
По словам специалиста, эффективная борьба с пандемией невозможна без соблюдения санитарных и противоэпидемиологических норм. Люди, которые пренебрегают ношением средств индивидуальной защиты, оттягивают выход страны на плато по COVID-19, отметил он.
Для преодоления данной ситуации врач предложил усилить разъяснительную работу среди граждан о важности предпринимаемых мер.
"У нас должны быть более существенные штрафы. Активнее стоит вести и просветительскую работу, подключать к ней актеров и известных людей, а не запугивать всех. Доступным языком необходимо объяснить, для чего нужно соблюдать все эти меры профилактики", – заявил врач.
Викулов отметил важность разумного использования средств индивидуальной защиты. Граждане должны понять всю серьезность сложившейся эпидемической ситуации, пояснил специалист.
Инфекционист добавил, что в России следует продумать удобный алгоритм действий для ношения перчаток.
"Перчатки желательны, если человек контактирует с поверхностью. Например, заходит в банк и голыми руками трогает кнопки банкоматов, которые могут быть загрязнены даже вне пандемии", – заключил Викулов.
Ранее ученые назвали еще один ранний симптом коронавируса. По словам исследователей, у многих пациентов при коронавирусе меняется восприятие вкуса из-за поражения обонятельного эпителия.
По последним данным ВОЗ, в мире выявлено уже более 58,9 миллиона случаев заражения, свыше 1,393 миллиона человек скончались.
В России выявлено 2 138 828 случаев COVID-19, вылечился 1 634 671 человек, скончался 37 031.
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