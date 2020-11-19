Малышева назвала специю, способную защитить от коронавируса

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Врач и телеведущая Елена Малышева заявила, что черный перец может помочь человеку защититься от коронавируса. Об этом она сообщила в эфире программы "Жить здорово".

По словам специалиста, мнение которой поддержал соведущий Андрей Продеус, в перце есть вещество пиперин. Оно способно блокировать действие отдельных частиц COVID-19.

Речь идет о взаимодействии элементов специи с белком S, который отвечает за размножение коронавируса и проникновение инфекции в организм.

Малышева также отметила полезные свойства капсаицина в перце. Это вещество обладает антибактериальным действием.

Доктор биологических наук Алексей Аграновский прокомментировал заявление немецких ученых об эффективности сока черноплодной рябины и граната в борьбе с вирусами. По словам эксперта, эти элементы народной медицины могут только повысить иммунитет.

