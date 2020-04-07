Эксперт назвала аромамасла против вирусной инфекции

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Ароматерапевт Галина Колосова рассказала, какие масла могут помочь при профилактике вирусной инфекции.

Она отметила, что целебными свойствами обладает множество видов масел. Что касается профилактики вирусных инфекций, Колосова посоветовала использовать все хвойные масла, а также эвкалипта, цитрусовых и чайного дерева.

"Масло чайного дерева также заживляет раны. Лавандовое масло помогает лечить кожные заболевания, например ожоги, дает расслабляющий эффект и влияет на сон. Масло лимона хорошо улучшает обмен веществ, влияет на сосуды, печень, укрепляет иммунитет. Масло мяты обладает хорошим антибактериальным эффектом", – рассказала Колосова в эфире радио Sputnik.

Касаясь вопросов использования аромасел, она посоветовала добавлять около пяти-семи капель в ванну. В то же время она предостерегла от использования аромалампы, а также отметила, что при добавлении масла в ванну необходимо использовать эмульгатор в виде сметаны или жирных сливок.

"А вот с диффузором мы усваиваем все вещества, которые есть в эфирном масле. В диффузор надо добавлять где-то 5-7 капель на 17-20 квадратных метров помещения", – подчеркнула Колосова.

Она добавила, что масла можно использовать и путем нанесения на кожу. Однако она призвала обязательно применять их путем добавления их в крем. Колосова отметила, что такую смесь можно наносить на стопы, грудную клетку или биологически активные точки.

Также она призвала людей тщательнее подбирать масла и отдавать предпочтение продукции проверенных марок. Если от масел заболела голова, по словам специалиста, это значит, что вы приобрели товар низкого качества. Кроме того, она напомнила о важности консультации со специалистом на предмет возможности возникновения аллергических реакций.

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Главный внештатный специалист по дерматовенерологии и косметологии департамента здравоохранения Николай Потекаев также рассказал о необходимости использования антисептиков и частого мытья рук после посещения общественных мест. Также он отметил, что для увлажнения кожи, которая подвергается сухости из-за частого использования антисептиков, стандартных средств вполне достаточно.

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