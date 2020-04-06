Вирусолог прокомментировал большой прирост заболевших COVID-19 за сутки в России

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в разговоре с Москвой 24 объяснил большой прирост числа заболевших коронавирусом в России тем, что не все граждане проявили сознательность и остались дома.

"Рост числа заболевших связан с тем, что не все придерживаются самоизоляции. Сейчас заражение в основном происходит внутри страны, временно закрыты границы для возвращения граждан. Заражение происходит уже между родственниками, соседями", – рассказал Викулов.

Он также уверен, что карантинные меры в России будут ужесточаться в ближайшее время. "Принимаемые меры оказывают пока только сдерживающий характер. Они будут ужесточаться в ближайшие две недели. Эпидемия в стране продолжается", – заявил собеседник сайта.

За последние сутки в России выявили 954 случая коронавирусной инфекции. Больше всего случаев заражения в Москве – 591. Таким образом, всего в России заболели 6 343 человека в 80 регионах страны. В мире зафиксировано уже более 1,13 миллиона случаев заражения, почти 63 тысячи человек скончалось.

Ранее в России выявили три случая нарушения карантинного режима. Это граждане, которые должны были проходить лечение дома, поскольку у них болезнь протекает в легкой форме.

В России также зарегистрирован первый экспресс-тест на коронавирус. Также тест на COVID-19 теперь будут делать и на дому: его стоимость без учета цены выезда медицинского персонала составит 1 250 рублей.