В Приморье ввели электронные пропуска для передвижения

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В Приморском крае в рамках режима самоизоляции ввели систему пропусков для передвижения. Действовать она начнет с 7 апреля, сообщает РИА Новости.

Пропуском будет служить СМС, подтверждающая право передвигаться по городу тем, кому нужно ходить на работу. Речь идет о врачах, фармацевтах, сотрудниках служб жизнеобеспечения, спасателях и сотрудниках других предприятий и организаций, которые продолжат трудиться в апреле.

Жители Приморья должны предъявить сотрудникам полиции паспорт, справку с места работы, а также СМС-пропуск регионального портала госуслуг. Если работнику для исполнения служебных обязанностей нужно передвижение, помимо маршрута "дом – работа – дом", это должно быть указано в справке от работодателя.

Власти региона считают, что такая мера повысит эффективность мероприятий по сдерживанию распространения коронавируса. Появление на улице без пропуска будет рассматриваться как нарушение самоизоляции.

Всего в крае подтверждено восемь случаев заболевания коронавирусом. Двух пациентов уже выписали после лечения.

Сергей Собянин ранее сообщил, что в столице пока не будет вводиться пропускной режим. По его словам, жители столицы проявили ответственную гражданскую позицию и солидарность в борьбе против коронавируса.

Мэр уточнил, что к вопросу, связанному с введением пропусков, власти города могут вернуться при неблагоприятном развитии эпидемиологической ситуации. Кроме того, на данное решение повлияют случаи роста количества нарушений домашнего режима.

Собянин ввел ограничения на передвижения по городу с целью предотвратить масштабное распространение коронавирусной инфекции. Горожанам разрешается покидать квартиры только за экстренной медпомощью, покупками в ближайший магазин или аптеку.

Также власти Москвы продлили ограничения по коронавирусу до 1 мая. Продлено временное закрытие ресторанов, кафе, столовых и иных заведений общепита. Примеру Москвы последовали другие регионы России.