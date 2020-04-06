Вирусолог рассказал, кого проверят на иммунитет к коронавирусу

Фото: Агентство "Москва"

Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов рассказал Москве 24, что на иммунитет к коронавирусу в первую очередь проверят людей из группы риска.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России подсчитают число человек с иммунитетом к коронавирусной инфекции.

"Проверка иммунитета – это определение антител к вирусу. Антитела будут смотреть прежде всего у групп риска. Сейчас хотят понять, есть ли иммунная прослойка, есть ли у незаболевших наличие защитных антител. Также их будут смотреть у тех, кто выздоровел. Это необходимо для разработки более эффективных мер терапии", – рассказал в беседе с Москвой 24 Викулов. По его словам, исследование покажет, у каких групп населения есть иммунитет к COVID-19. Это могут быть как переболевшие граждане, так и люди, не сталкивавшиеся с болезнью.





Георгий Викулов директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Нам необходима оценка популяционного иммунитета – иммунной прослойки у граждан. Антитела всегда проверяют, когда речь идет о запуске вакцинальных и прививочных кампаний. Антитела будут смотреть и когда вакцину начнут проверять.

Ранее глава Роспотребнадзора рассказала, что исследование будет проводиться в Москве и Подмосковье. Местами проведения выбрали столицу и область, потому что там было зафиксировано широкое распространение COVID-19.

Также стало известно, что клинические испытания вакцины от коронавируса в России планируют начать до 11 мая.

За последние сутки в России выявили 954 случая коронавирусной инфекции. Больше всего случаев заражения в Москве – 591. Таким образом, всего в России заболели 6 343 человека в 80 регионах страны. В мире зафиксировано уже более 1,13 миллиона случаев заражения, почти 63 тысячи человек скончалось.