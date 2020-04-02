Инфекционист рассказал, как укреплять иммунитет в условиях самоизоляции

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Инфекционист дал советы москвичам по укреплению иммунитета в условиях распространения коронавирусной инфекции. В частности, специалист заявил, что бесконтрольно принимать противовирусные препараты бессмымленно, передает РИА Новости слова главного врача-инфекциониста, кандидата медицинских наук Ильи Акинфиева.

Он отметил, что укреплять иммунитет в условиях самоизоляции необходимо здоровым образом жизни и профилактикой. Любые препараты принимать стоит только по рекомендациям и назначению врачей.

"На данный момент не существует эффективных профилактических препаратов от новой коронавирусной инфекции", – заявил Акинфиев.

Для того чтобы повысить иммунитет в домашних условиях, инфекционист посоветовал соблюдать режим сна при правильном освещении комнаты. Также он заявил о важности удобной кровати.

Кроме того, немалую роль для здоровья оказывает питание. Так, рацион должен включать в себя белки, жиры и углеводы, питание должно быть разнообразным и регулярным. Полезно будет употреблять в пищу фрукты и овощи.

"После этого идет обязательно двигательная активность, то есть банальная общефизическая подготовка: физкультура, зарядка либо просто ходьба", – добавил Акинфиев.

Помимо этого, специалист заявил о важности использования антисептиков. Также он рекомендовал часто мыть руки.

Ранее врач рассказал, как правильно питаться в период пандемии коронавируса. В числе прочего медик советовал разделить потребляемую за день пищу на шесть приемов, где за раз по объему каждый не должен превышать 250 миллилитров.