Врач назвал единственный эффективный способ профилактики COVID-19

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Фото: Zuma/TASS
Вакцина является самым эффективным способом профилактики инфекционных заболеваний, в том числе COVID-19. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на мнение заместителя директора по научной работе ФБУН Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондента РАН Александра Горелова.
Специалист отметил, что вакцинация поможет в профилактике и других инфекционных заболеваний.
"Ничего другого человечество не изобрело к настоящему моменту. Вакцинация подарила человечеству 25 лет жизни", – заявил Горелов.
Врач также рассказал о сроках появления вакцины против COVID-19. По словам Горелова, разработчики лекарства столкнулись с некоторыми трудностями.
"Около 20 компаний, в том числе и российские компании, начали разработку вакцины. Проблема только в одном – нет лабораторных животных, которые чувствительны к коронавирусу. Это отодвигает сроки появления вакцины", – объяснил врач.
Он выразил надежду, что создание вакцины в мире пройдет совместно, а Россия примет в этом процессе активное участие.
"Я думаю, что мы будем бороться с пандемией коронавирусной инфекции, взявшись за руки", – подытожил Горелов.
В дополнении эксперт отметил, что вакцина от гриппа не спасает от COVID-19.
Ранее главврач больницы в Коммунарке рассказал об удивлении от возраста пациентов с COVID-19. Специалист отмечал, что сложнее всех болезнь переносят пациенты, имеющие хронические заболевания.
Кроме того, стали известны подробности самочувствия главврача больницы в Коммунарке. 31 марта тест Дениса Проценко на выявление COVID-19 дал положительный результат.
Стали известны подробности самочувствия главврача больницы в Коммунарке
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