Врач назвал единственный эффективный способ профилактики COVID-19

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Вакцина является самым эффективным способом профилактики инфекционных заболеваний, в том числе COVID-19. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на мнение заместителя директора по научной работе ФБУН Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондента РАН Александра Горелова.

Специалист отметил, что вакцинация поможет в профилактике и других инфекционных заболеваний.

"Ничего другого человечество не изобрело к настоящему моменту. Вакцинация подарила человечеству 25 лет жизни", – заявил Горелов.

Врач также рассказал о сроках появления вакцины против COVID-19. По словам Горелова, разработчики лекарства столкнулись с некоторыми трудностями.

"Около 20 компаний, в том числе и российские компании, начали разработку вакцины. Проблема только в одном – нет лабораторных животных, которые чувствительны к коронавирусу. Это отодвигает сроки появления вакцины", – объяснил врач.

Он выразил надежду, что создание вакцины в мире пройдет совместно, а Россия примет в этом процессе активное участие.

"Я думаю, что мы будем бороться с пандемией коронавирусной инфекции, взявшись за руки", – подытожил Горелов.

В дополнении эксперт отметил, что вакцина от гриппа не спасает от COVID-19.

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