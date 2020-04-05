Врач предупредил об опасности самоизоляции для пожилых людей

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Стало известно, какую опасность несет самоизоляция для пожилых людей. Об этом рассказал врач Леонид Эйдельман в интервью РИА Новости.

Как утверждает специалист, пожилые люди по причине малого количества движения могут стать сидячими и лежачими больными. Не менее опасны переедание и стресс – они способны вызвать обострение хронических заболеваний.

"Я уверен, что хронический стресс на протяжении долгих недель, неподвижность, переедание, все это скажется, вызовет обострение хронических заболеваний, с одной стороны. С другой стороны, может случиться, что люди, которым требуется лечение, не в самых острых случаях <...> избегают посещать поликлиники и прибывать в больнице", – поделился Эйдельман.

Эксперт отметил, что после самоизоляции пожилым людям важно помочь восстановить их физическую активность. Для этого не нужно лишать их социальных контактов.

"Я очень возражаю против определения "социальное дистанцирование". Я считаю, что дистанцироваться надо физически, а не социально. Надо особенно пожилым людям поддерживать контакты", – считает Эйдельман.

Врач особо отметил, что при общении обязательно стоит сохранять дистанцию и носить маску, чтобы не навредить пожилым людям и не заразить их.

"Но изолировать от социального контакта пожилых людей – это верный путь к тому, чтобы их состояние резко ухудшилось, и психологическое, и физическое", – добавил Эйдельман.

Врач также посоветовал больше двигаться в период самоизоляции. При этом в борьбе со стрессом может помочь хобби или другое отвлекающее занятие.

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