Вирусолог оценил данные о подавляющих коронавирус растительных продуктах

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Доктор биологических наук Алексей Аграновский прокомментировал заявление немецких ученых о том, что коронавирус подавляют соки черноплодной рябины и граната. Об этом эксперт рассказал телеканалу "Звезда".

По словам Аграновского, народные средства нельзя относить к эффективной медицине.

"Ничто не действует против вируса в организме, нет таких средств", – добавил эксперт.

Как отметил Аграновский, продукты, перечисленные немецкими исследователями, могут только повысить иммунитет: в них содержится много полезных веществ и витаминов.

Ранее ученые из Университета Ульма выявили у некоторых растительных продуктов способность подавлять до 97% коронавируса. Среди таких "препаратов" исследователи обозначили сок граната, зеленый чай и черноплодную рябину.