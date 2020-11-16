Врач рассказала об опасных последствиях заложенности уха

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Врач-терапевт, эндоскопист, заведующая организационно-методическим кабинетом Лидия Голубенко предупредила об опасных последствиях заложенности уха у человека, сообщает сайт "Комсомольской правды".

По мнению эксперта, основная причина шума в ушах и ощущения заложенности – это развитие отита и скопление в полости среднего уха гноя.

"Это опасно, поскольку рядом расположены мозговые структуры, на которые и может в дальнейшем распространиться воспаление", – сказала Голубенко.

Ранее замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала, что при заражении коронавирусом встречается заложенность ушей.

По словам специалиста, этот симптом не является редким. Проведенное в Турции исследование выявило заложенность ушей у 31 пациента с коронавирусом из 172.